【逃犯條例】南區居民激光慶中秋　中二生「發夢太多」到場望狂歡：大人不幫要自己爭取 (21:56)

【21:10】南區今晚（6日）有居民在香港仔海濱公園發起「南區激光慶中秋」，現場逾百人聚集。有13歲中二生說，自己「發夢發得太多，好耐無開心過」，故今日特意用70元夾了兩隻公仔，帶同激光筆到場狂歡一下。

晚上約9時，市民為早前輕生的人默哀一分鐘。默哀過後，有人持咪表示，應為犧牲了的人給予掌聲，現場一片「香港人加油」的聲聲不斷。

13歲的Soso（化名）說，自己懂急救，會「幫人洗吓眼」。有時自己放空了去思考時，會覺得很對不起前線。記者問，你不認為自己年紀尚小嗎？為何要背負這責任？她回答：「大人不幫我哋爭取，我就要自己爭取啊。 」

Soso稱，自己今晚很想狂歡，帶上激光筆，再和同學去夾了兩隻Pepe蛙來到香港仔海濱長廊玩。她的同學、14歲中二生叮噹（化名）說，因為住南區，今晚特意和朋友到場。她不擔心白色恐怖，指出自己是做正確的事，只怕與她政見不同的父親會看到自己，故戴上口罩。

現場有人播《哈姆太郎》歌曲、改篇自《有隻雀仔跌落水》的「有班警察毅進仔」，以及由《Sia-Chandelier》改編的「肥媽有話兒」等；又有人大叫「好仔唔當差，當差正X街」，街坊則回應「好多小朋友啊！」有建築物被激光筆照射時，大家又大叫「幢嘢要燒着喇！着火喇！」

現場有不少「一家大細」的家庭。周先生周太太帶同8歲和12歲的女兒來。兩名小朋友大叫「香港人加油」，又叫「五大訴求，缺一不可」。姊姊說，她叫口號是「因為5個訴求，一個都不可以少，政府濫捕，講大話，不承認責任」。妹妹說「有人無做錯，但警察捉人」。周先生說，平時會讓小孩看港台新聞，亦會「解釋真係發生乜事」給一對女兒。今晚現場不少人講粗口，周太坦言歌曲和口號很上腦，說有叫女兒們「有些哥哥姐姐真的很生氣，所以用自己語言表達，聽完就算」。

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