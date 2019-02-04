【Emily Online】區選撞區　歐頌賢拒退出　港大前副學生會長任嘉兒停選舉工程 (21:00)

任嘉兒噚日喺facebook表示，唯有停止一切內耗，先有機會成功擊跨高牆，佢強調心願好簡單，希望兄弟爬山、光復議會，「如果兩個人都堅持繼續留低，贏的機會是零」，佢宣布即時停止一切相關工程，又寄語歐頌賢11月一定要贏。

任嘉兒嘅決定引起唔少網民反彈，形容佢係「被逼走」，東區區議員鄭達鴻更留言話佢嘅努力全部人有目共睹，請佢重新考慮、香港眾志秘書長黃之鋒亦留言叫佢繼續服務大學區。

「反自動當選運動」其後回應，透露歐頌賢報名考慮參選後，發現任嘉兒已出戰大學區，認為任嘉兒較適合；仲話曾經勸喻歐頌賢退選、讓位予任嘉兒，但歐頌賢拒絕建議，後來自行搵許智峯協調，強調期間「反自動當選運動」冇任何代表出席會議。「反自動當選運動」認為歐頌賢處理手法失當，有違平台原意，亦違反支持年輕人優先想法，無法繼續支持佢出選，又話希望任嘉兒可以重新考慮參選決定，對引起混亂深表歉意。

歐頌賢就喺fb話同任嘉兒傾得好愉快，曾經討論以初選、提名者多寡去作決定，但一致同意過於費時，佢話欣賞任嘉兒勇敢，亦尊重其決定，「放棄積極參選需要很大勇氣；留下來的亦需要很大勇氣」。

歐頌賢同Emily講，其實協調好順暢，因為任嘉兒剛辭工，仲喺通知期內；而佢自己較多時間落區，所以任嘉兒願意讓畀佢，強調自己唔係蝦佢。對於會唔會考慮轉去其他白區，歐頌賢話佢同任嘉兒都熱愛港島，其他港島選區都滿晒，兩人喺區內都做咗工作，唔想掉低街坊；至於會唔會再協調，佢就話大家都係成年人，希望網民、居民都尊重佢哋決定，相信市民有智慧。

港島區立法會議員區諾軒向Emily形容任嘉兒「好偉大」，因為眼見歐頌賢唔會走，雙方幾次協調都未能就初選機制達成共識，任嘉兒認為繼續落去會「攬炒」，未能戰勝建制派，點解唔喺呢幾個月教更多人急救，唯有放手唔再喺當區工作。

民主黨許智峯噚日曾參加協調會議，佢就話的確較早支持任嘉兒出選，後來歐頌賢落區，佢向兩人提出見面協調。佢形容任嘉兒喺噚晚協調會中顧全大局、提出退讓，以促成當區只得一名民主派參選，會尊重佢嘅決定。許智峯又話反自動當選運動令多區「撞區」，未能達到「填空白」效果，相當唔理想，應該檢討。

民主動力召集人趙家賢稱，歐頌賢落區前，任嘉兒已喺民主動力協調名單內。佢又話有組織多次與民主派人士撞區，相信民主派選民眼睛雪亮。

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