【逃犯條例．831】消防處：如實記錄傷者數目　並無隱瞞 (20:45)

消防處表示，有網民因得悉現場救護指揮官當晚曾報告有10名傷者，隨後更正為7名，而揣測消防處不恰當地更改資料。處方重申，事發時站內情況混亂，傷者分散不同位置，其位置亦時有轉換，人員在初步點算時可能有重複計算部分傷者。再者，當救護指揮官安排了7名傷者在月台上接受初步治理、分流及集中於一個地點處理後，沒有其他人向救護人員表示需要協助。以上情況均會導致初步點算和最後需要處理的傷者數目不同。

消防處稱，日常處理涉及多人受傷的事故時，現場救護指揮官首先會在場為傷者作初步點算，然後向消防通訊中心報告初步評估結果，爭取時間讓通訊中心盡早安排所需增援的車輛及人手，提升救援效率。在同類救援行動中，初步點算的傷者數目需要不時更新，往往跟最後需要處理的傷者數目不同。類似當晚太子站事件需要更正傷者數目的情況常有出現。

消防處強調，當晚最終在現場需要救護服務的7名傷者，全部經一列特別列車由救護人員護送到港鐵荔枝角站，再由候命的救護車分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理。

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