【逃犯條例】涉襲擊港鐵站長　居康城兩男禁足寶琳站調景嶺站 (18:12)

本周三（4日）數百名市民包圍港鐵寶琳站，要求港鐵交代8月31日提早關站的原因，一名港鐵休班站長疑被人襲擊；兩名涉案青年被捕，被控以一項襲擊致造成身體傷害罪名，案件今午（6日）於觀塘裁判法院提堂，裁判官徐綺薇批准將案件押後至11月再訊。兩名被告均獲准保釋，但不得進入港鐵調景嶺站及寶琳站，以及要遵守宵禁令。
控罪指出，報稱為學生的何梓聰（22歲）和營業員鍾展鴻（23歲），於9月4日在港鐵寶琳站襲擊51歲的李建宏，因而對李造成身體傷害。據了解，李建宏當日的手腕、背脊和手臂擦傷，被送至將軍澳醫院；被告何梓聰和鍾展鴻身上被搜出口罩、雷射筆、噴漆和雨傘等。
控方稱，此案和近期社會騷亂有關。控方申請將案件押後至11月1日再審，讓警方搜集更多資料，獲裁判官批准。
控方不反對兩被告保釋，但提出受襲的事主是港鐵調景嶺站站長，要求兩被告不准踏足調景嶺站，以及當日發生衝突的寶琳站。控方亦提出被告要守宵禁令。
辯方表示，兩名被告住在康城，該區住客依賴港鐵為主要交通工具，希望裁判官考慮港鐵站禁足令會否帶來不成比例的不便。另外兩人間中要工作至凌晨，希望裁判官考慮押後宵禁令。
裁判官徐綺薇最後批准兩名被告以5000元保釋外出，其間不得進入調景嶺及寶琳站，要在晚上11時至翌日6時實施宵禁；同時不得離港及須居於報稱地址，亦不得騷擾控方證人，即站長李建宏。
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