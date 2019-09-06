【逃犯條例】涉襲擊港鐵站長　居康城兩男禁足寶琳站調景嶺站 (18:12)

控罪指出，報稱為學生的何梓聰（22歲）和營業員鍾展鴻（23歲），於9月4日在港鐵寶琳站襲擊51歲的李建宏，因而對李造成身體傷害。據了解，李建宏當日的手腕、背脊和手臂擦傷，被送至將軍澳醫院；被告何梓聰和鍾展鴻身上被搜出口罩、雷射筆、噴漆和雨傘等。

控方稱，此案和近期社會騷亂有關。控方申請將案件押後至11月1日再審，讓警方搜集更多資料，獲裁判官批准。

控方不反對兩被告保釋，但提出受襲的事主是港鐵調景嶺站站長，要求兩被告不准踏足調景嶺站，以及當日發生衝突的寶琳站。控方亦提出被告要守宵禁令。

辯方表示，兩名被告住在康城，該區住客依賴港鐵為主要交通工具，希望裁判官考慮港鐵站禁足令會否帶來不成比例的不便。另外兩人間中要工作至凌晨，希望裁判官考慮押後宵禁令。

裁判官徐綺薇最後批准兩名被告以5000元保釋外出，其間不得進入調景嶺及寶琳站，要在晚上11時至翌日6時實施宵禁；同時不得離港及須居於報稱地址，亦不得騷擾控方證人，即站長李建宏。

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