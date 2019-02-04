【逃犯條例】500醫護醫管局大樓靜坐　抗議警方阻礙救援 (19:03)

【18:35】5年前於雨傘運動現場做救援工作的醫生區耀佳質疑，為何現時在示威現場急救員竟會被捕、被傷害。他指出，過去18年曾18次到各戰地救援，不用戴口罩掩臉，不怕被人認出，因醫護人員不會被壓迫，所有人入醫院前都會放下武器。他問「為何香港急救人員會被警察搜身、要面壁，這是什麼警察？他們憑什麼這樣做？」他說，絕對不能容忍延誤治療，又指若前線醫護工作受影響，醫管局高層應該負責。

公立醫院急症科醫生鄺葆賢質疑，若前線員工依照醫管局小錦囊做法，被投訴時，責任是否由醫管局承擔，又批評醫管局發電郵指有網民發起在醫管局大樓集會，「為何將我們虛擬化為網民呢？」她指出，醫管局如同特首林鄭月娥反應太慢，沒回應前線醫護訴求。

【18:00】約500醫護人員到醫院管理局大樓大堂靜坐，舉起「醫護同心，救港救人」、「醫護同行，保護市民」等標額，聲言要醫管局高層「搵返良心」。有今日放假的伊利沙伯醫院護士到場，提到最憤慨是警察在太子港鐵站拖行21歲疑已失去意識的男子，又指警察經常用膝蓋壓人頸椎、用棍打頭、阻礙急救員救援，聲淚俱下指醫管局應該出聲譴責警方暴行，不應逃避責任。

出席者坐滿大堂，大樓一度有醫護未能入內，在場人士大叫「加牀」後，醫管局職員開放樓梯位置讓集會人士靜坐。

屯門醫院護士黃小姐稱，早前7月21日元朗港鐵站爆出白衣人傷人事件後，大批傷者送到醫院，前線醫護忙於救援時，有警員不斷按病房門鈴，「警察說事態嚴重，要即時為病人錄口供，醫護檢查可以遲些做」，增添醫護人員工作壓力，醫護人員堅持不開病房門，同時亦擔心警察會召來更多警察到場，嚇怕其他病人，認為醫管局應該發聲保障前線救援工作不受阻。

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