【逃犯條例】民間記者會批撤回修例「以退為進」　日本模特兒反修例接死亡恐嚇 (16:11)

梁小姐在記者會上先指摘：「面對殺人政權，我們談何信心？反送中只是一條引線，燒毁了中共強行干預下制度扭曲變形的遮醜布。」她又憂慮，不少外媒都以成功爭取撤回修例為題，但五大訴求其實未全獲答應，抗爭者沒收貨的本錢。

她指出，市民重申「五大訴求」是為避免警權過大下，人道危機悲劇再度發生。香港人不願亦不能重演30年前的「六四屠城」。她又提到「昨日新疆，今日香港；今日香港，明日國際」 ，懇請各國繼續關注及以有力的行動聲援香港，抵禦鎮壓。她表示，美國國會倡儀的《香港人權與民主法案》將會是其中一枚威力驚人的震撼彈，又希望訪華的德國總理默克爾能就香港局勢提出關切。

日本「反送中」遊行發起人平野鈴子表示，自己由6月開始在日本辦反修例運動，獲傳媒關注。她指出，很多日本人起初不太關心這次運動，直至有懂得日文的香港人轉述新聞，逐漸開始出現變化。

平野稱，自己不認識早前被捕的日本人，但也認為警方濫捕，並得知該日本人受無理對待。她說：「我雖然不是香港人，但我們生於同一個時代，同樣為自由而戰，這就是我和香港人站在同一戰線的理由，我為能夠與香港人相遇而自豪。」

梁小姐指出，現時面對警方濫捕，抗爭者被捕風險提高，她提醒大家要「不被捕、不流血」。回應近期有人自殺，梁小姐希望大家別放棄自己。另一發言人吳先生說：「當你覺得攰，無希望，可以（晚上）10點對窗口叫口號，或上連登看看，會有200萬人回應你。」他又表示，若香港這個家失去了家人，會不似一個家。

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