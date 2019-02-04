【逃犯條例】警料周六機場交通嚴重阻塞　機鐵來往機場至博覽館明早起暫停 (18:22)

港鐵又表示，九龍站的市區預辦登機服務明天暫停，香港站市區預辦登機服務的截止時間將維持在飛機起飛前的90分鐘。東涌綫列車將維持正常服務。

劉榮基在記者會重申，機管局8月24日獲法庭批出延長禁制令，沒有時限，即使有人刻意堵塞機場島內及附近的道路，亦有機會干犯藐視法庭罪，任何人非法、有意圖干擾機場正常運作，抑或鼓吹、協助他人作出違反禁制令的行為，皆可干犯藐視法庭罪。

新界南總區交通部署理高級警司李錦標表示，非常關注有人鼓吹周末阻塞機場附近一帶道路，指出有關行為不但影響市民使用道路的權力，亦危及行車和其他道路使用者的安全。他續指，過去有駕駛者故意阻塞交通，例如慢駛，批評行為不負責任，又警告任何人如非法堵路或作出暴力行為，警方必定果斷執法。被問及為何慢駛也構成不小心架駛，李錦標回應主要視乎實際情形，以及司機的駕駛態度，以及是否影響到其他道路使用者等，都是構成不小心駕駛的其中理由。

另外，中區警區署理助理指揮官（行動）郭進傑稱，警方中午接獲通知，有市民將於周日（8日）下午在遮打花園舉行集會及遊行，集會時間為下午1時半至5時半，並由遮打花園遊行至下亞厘畢道，預計參與人數為5000人，警方會按既定程序作風險評估，並考慮會否發出不反對通知書。

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