17人涉2016年立會IT界賄選種票　的總成員准保釋押後區院再訊 (15:00)

首宗案件三名被告包括的總幹事李林昌（47歲）、會員陳俊成（60歲），以及陳俊成的女兒、報稱任接待員的陳曉彤（31歲），被控一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪，陳俊成及陳曉彤另各被控一項在選舉中作出舞弊行為接受利益罪。

他們原定在東區裁判法院答辯，但辯方申請押後以取進一步法律指示及控方文件，主任裁判官錢禮批准押後申請，下令三人以5000元保釋外出，其間不得離港及居住報稱地址，若有更改需要24小時前通知廉政公署，另他們亦不得接觸三名控方證人。

次宗案件涉及14名被告，其中5名被告為的總會務總監李為民（52歲）、副秘書長楊耀鴻（33歲）、文員潘秀芳（51歲）、財務總監王宣麗（44歲）、幹事及車房東主雷亞福（45歲）。

另外5名同案被告為雷亞福的親人，包括雷亞福的三名胞妹即會計文員雷偉芳（39歲）、主婦雷麗芳（42歲）及收銀員雷麗梅（45歲），雷亞福的兒子雷敬賢（23歲），雷偉芳丈夫的姐夫、建築工人陳琪南（48歲） 。同案其餘4人包括學生陳永鏗（22歲）、學生郭家健（22歲）、學生林澤謙（22歲）、髮型屋助理吳嘉浩（21歲）。

14名被告涉及14項控罪，包括一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人；一項串謀詐騙；10項在選舉中作出舞弊行為接受利益罪；以及兩項屬交替控罪的串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪。 暫委裁判官陳志輝下令案件押後至9月26日在區域法院再訊。

代表首被告李為民的律師表示，李為民是中港司機，經常來回深圳駕駛，希望將擔保額增加至1萬元，換取可以離港，而離港前24小時需通知廉政公署、抵港48小時內向廉署報到，獲暫委裁判官陳志輝接納。其餘被告仍獲准以5000元保釋外出、不得離開香港及接觸控方證人。

上屆立法會選舉於2016年9月4日舉行，候選人包括現任議員莫乃光及楊全盛。

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