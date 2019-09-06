六旬漢取回定情信物不果鐵鏟襲妻　官稱悲劇判囚3年 (14:50)

被告黎耀堂（63歲）被控於2018年12月21日，在大埔坑下莆一村屋內襲擊陳晴鳳。兩人案發時正辦理離婚手續。

辯方求情稱，被告以往品格良好，兩名兒子均認為他是好父親；過去20年資助多名內地學生升讀大學，向相關機構購買飯券幫助窮人，資助風濕病患者購買藥物等，並呈交受助者簽名的信件。

被告在求情信稱，妻子喜愛跳社交舞，結識另一男子，致夫妻關係破裂。涉案手表購買時是一雙一對，不是為價值取回手表，而是有見證兩人愛情和關係的意義；妻子案發時就被告品格出言挑釁，令他失控犯案。

法官判刑時表示，此案是一宗悲劇，被告以往品格良好，努力工作養妻活兒，過去20年熱心慈善；惟離婚多爭拗，被告透露有抑鬱症狀，再加上未能取回表，因「壓力爆煲」犯案，令妻子頭、頸、手部嚴重受傷，需修補手指的肌腱，但仍要接受臉部整形手術，以治療左邊臉癱。惟社會絕不容許如此嚴重的家暴，考慮到被告認罪、過往品格良好、熱心慈善，終判他監禁3年。

案情指出，被告去年冬至晚飯時，向妻子要求取回卡地亞手表，遭妻子拒絕。被告其後再要求毁壞該手錶，令雙方都不能擁有它，妻子不予理會。

被告隨即往花園取74厘米長的鐵鏟，多次打妻子頸部及頭部，令鐵鏟分成兩截；其後在廚房取30厘米長的菜刀斬其頭及背，兒子制止及報警。妻子失血暈倒，被告再揑其頸。警察到場後，被告承認犯案。

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