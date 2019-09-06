政府建議就預設醫療指示立法　展開三個月公眾諮詢 (14:40)

病人可在精神上有能力時，決定自己一旦無能力作決定時所拒絕的治療，稱為預設醫療指示，過去約10年間在香港以非立法方式推行。食衛局今日（6日）公布《晚期照顧：有關預設醫療指示和病人在居處離世的立法建議》諮詢文件 。

政府建議，年滿18歲或以上、精神上有能力行事的人可以書面形式作預設醫療指示，指示必須有兩名見證人，而其中一人須為醫生，以及兩名證人均不得在病人遺產中有任何權益，指示可拒絕心肺復蘇術、人工呼吸、人工營養及流體餵養等，當病情去到不可逆轉時將以病人意願為依歸。預設醫療指示可隨時口頭或書面撤銷或修改，毋須證人。

此外，食物及衛生局顧問（衛生）林啟忠指出，現時救護員受《消防條例》限制，必須提供有效救援，與預設醫療指示有矛盾，政府建議修訂《消防條例》，使救護人日後須尊重預設醫療指示並受其限制。目前《精神健康條例》下，如醫生認為治療符合精神上無行為能力者最佳利益，可毋須取得病人同意治療，政府建議修訂有關條文為不得凌駕有效的預設醫療指示。但政府同時建議，訂明治療者進行治療時合理地相信病人有或無預設醫療指示不會招致民事或刑事法律責任。

現時有約6萬人在安老院居住，政府亦建議修訂《死因裁判官條例》容許安老院住客，不論是否被診斷為患有末期病患，如在死亡前14日內曾得到一名註冊醫生的診治，並由該由醫生作最後診斷及確定死因，則其死亡毋須向因裁判官報告。

林啟忠續指出，2004年法改會建議以非立法方式推廣預設醫療指示，現時預設醫療指示的知名度和參與度增加，時機成熟再討論立法建議。林啟忠說，現時預設醫療指示無法律效力，醫管局專責小組顧問（預設醫療指示）謝俊仁續說，現時醫管局執行病人預設醫療指示有可能出現爭議，立法會可更好地向家人解說。

林啟忠續指出，若公眾諮詢結果支持立法，政府會開始草擬法例的工作，有機會透過修訂現行法例或訂立新例推展。他認為，新例應寫明誰人可作預設醫療指示、可拒絕什麼治療、對治療者的保障等。至於立法時間表，他說要視乎諮詢結果。

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