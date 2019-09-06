中年漢扮女法師騙單親母性交驅鬼　認罪還押候判 (14:30)

被告文家英（42歲）案發前任廚師，他承認兩項以虛假藉口促致他人作非法性行為罪。辯方透露，被告與來自內地、只持旅遊簽證的妻子育有兩歲幼女，另與前妻育有約10歲女兒，女兒均住在現任內地妻子在沙田購入的私人物業。

辯方求情稱，被告深感後悔，其妻已原諒他，希望法庭念在他犯案時有用安全套；他事後患腦瘤，進行手術後聽力受損仍需照顧家庭，從而輕判。法官表示須先索閱受害人創傷報告，將案件押後至10月2日判刑。

案情透露，事主X是一名育有4歲幼子的單親母親；被告透過微訊「附近的人」認識X，曾稱認識一名來自內地武漢的女法師，有能力祈福消災。去年6月，X搬遷至大角嘴新居，其後向被告透露兒子聲稱見鬼，以及出現不正常行為，於是向被告求助。

去年7月26日，被告到訪X寓所驅邪，事後稱能夠與武漢女法師念力溝通。同日，一名自稱被告朋友的「黑玫瑰」透過微訊聯絡X，說她兒子被鬼上身，X必須與被告性交才能驅鬼。X起初拒絕，惟「黑玫瑰」指此舉會不利她兒子，促使X妥協並與被告兩次性交。

「黑玫瑰」事後籲X遠離被告，因為被告「氣數已盡」，X聽從並刪去與被告間所有對話，惟她後來從新聞報道得悉類似騙局，覺得受騙遂報警。

被告在警誡下承認，與X有戀愛關係及曾性交，但警方後來搜出屬於被告的兩部手機，發現被告自2015年起便自居「黑玫瑰」在微訊通訊。被告更招認，他主要以另一部手機與X溝通，同時以「黑玫瑰」身分蒙騙X，務求與她性交。

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