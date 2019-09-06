城大內地畢業生毁民主女神像　判罰款2000元 (14:11)

被告王錫釗（32歲）持香港身分證，現居深圳，報稱任職保險經理。他早前承認一項刑事損壞罪名，控罪指他於2019年7月23日在香港城市大學楊建文學術樓圖書館損壞屬於城大學生會、價值2.5萬元的民主女神像。

控方早前要求被告賠償2.5萬元，供重新訂購新雕像。辯方呈上被告親友於事發後兩日在現場拍攝的照片，顯示雕像仍在，遂提出賠償5000元作維修費。

辯方求情時透露，被告現職金融顧問，於2009年在城大畢業。事發當日於圖書館溫習，預備保險員國際牌的考核。被告離開圖書館時途經民主牆，認為牆上寫有「亂港」的說話，情緒激動故撕走牆上紙張，與兩名男子口角後更為激動。

辯方呈上北京大學深圳醫院的文件，顯示被告患有焦慮症。辯方指出，被告的病患加上當時情緒失控，其中一名男子更作出動作上威脅，被告更為激動故衝動推倒雕像。另被告周三從深圳回港受審，是由於被告尊重香港法律和法庭。被告沒有刑事紀錄，願意賠償且有悔意，亦承諾不再干犯，望判處非監禁式刑期。

裁判官說，被告溫習後途經現場，並非「故意去找麻煩」，事件中他「對某事情有不同睇法」，亦主要因情緒失控引發事件。由於被告不是有計劃、有預謀犯案，此為單一事件，因衝動犯案，事後感後悔且願意賠償，判罰款2000元。

對於控方要求賠償2.5萬元，裁判官指出，控方呈上的報價單內容空泛，非由營業公司開出。價格上可考慮購入時的價格，惟雕像由他人饋贈無從計算，控辯雙方也對價格有爭議，認為不適宜作賠償命令，但強調城大學生會可循民事方式追討。

城大學生會署理會長黃希朗在庭外表示，正與被告家屬商討賠償事宜，學生會堅持須賠2.5萬元，若無法達成共識，或入稟小額錢債審裁處，他認為有理據追討，有信心可獲賠償。黃希朗認為事件令人憤怒，但對被告被定罪感到滿意，現時於民主牆所屬樓層已加設保安亭。

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