石籬女子墮樓亡　老婦3樓平台被壓死 (19:57)

【19:57】據了解，當場死亡女子55歲，初步調查顯示為該大廈26樓一名獨居住客，無業，最近因感情問題感到不快。另一女死者74歲，被送到仁濟醫院後傷重死亡。初步調查顯示為該大廈3樓一名住客，與丈夫同住，為退休人士，初步調查顯示當時在3樓平台被55墮樓女子壓死。案件暫列自殺及意外，交由葵青區重案組一隊調查。
【13:48】中午12時許，兩名女子倒臥石籬大隴街153號怡勝花園3樓平台，途人報警，救護員到場證實其中一名40餘歲女子當場身亡，另一名70餘歲老婦則昏迷送往仁濟醫院搶救後，延至下午1時15分不治。警方正調查事件。
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