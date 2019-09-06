石籬女子墮樓亡　老婦3樓平台被壓死 (19:57)

【19:57】據了解，當場死亡女子55歲，初步調查顯示為該大廈26樓一名獨居住客，無業，最近因感情問題感到不快。另一女死者74歲，被送到仁濟醫院後傷重死亡。初步調查顯示為該大廈3樓一名住客，與丈夫同住，為退休人士，初步調查顯示當時在3樓平台被55墮樓女子壓死。案件暫列自殺及意外，交由葵青區重案組一隊調查。