【逃犯條例】監警國際專家捲「通警」醜聞　鍾國斌建議政府換人 (11:17)

監警會周三（4日）宣布邀請5名國際專家為專案組提供建議，《明報》發現其中一名成員Gerry McNeilly捲入監警醜聞，自由黨黨魁鍾國斌今早（6日）接受港台節目訪問，稱若市民對有關成員存有疑問，政府可考慮換人。他說，今次邀請海外專家加入監警會是好事，不相信他們會與港府同流合污。
特稿：監警新邀國際專家 捲加國「通警」醜聞 與警密斟後推翻結果 法庭批毁信令重查
特首林鄭月娥公布正式撤回修訂《逃犯條例》等4項行動，鍾國斌表示，雖然撤回修例遲來兩個月，但「有好過冇，做了比不做好」，又指特首錯失很多解決問題的時機、止蝕機會，如果仍然一步不讓，無助與示威者對話。
鍾國斌指出，社會普遍期望政府成立獨立調查委員會，他建議特首先開條件，例如要求示威者答應不再遊行示威或有任何暴力行為，委員會的內容和時機等詳情則可再作商量。他又說，特首撤回修例雖予人「跪低」、向暴力低頭的感覺，但解決問題，應以溫和方式，有商有量，而不是「打到你服」。
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