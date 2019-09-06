【逃犯條例】監警國際專家捲「通警」醜聞　鍾國斌建議政府換人 (11:17)

特稿：監警新邀國際專家 捲加國「通警」醜聞 與警密斟後推翻結果 法庭批毁信令重查

特首林鄭月娥公布正式撤回修訂《逃犯條例》等4項行動，鍾國斌表示，雖然撤回修例遲來兩個月，但「有好過冇，做了比不做好」，又指特首錯失很多解決問題的時機、止蝕機會，如果仍然一步不讓，無助與示威者對話。

鍾國斌指出，社會普遍期望政府成立獨立調查委員會，他建議特首先開條件，例如要求示威者答應不再遊行示威或有任何暴力行為，委員會的內容和時機等詳情則可再作商量。他又說，特首撤回修例雖予人「跪低」、向暴力低頭的感覺，但解決問題，應以溫和方式，有商有量，而不是「打到你服」。

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