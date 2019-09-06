【逃犯條例】防暴警太子旺角清場　太子站旺角站關閉 (23:05)

【23:00】彌敦道與亞皆老街路口再有市民聚集，高叫口號。

有示威者以鐵欄雜物封閉把油麻地港鐵站D出口及擊毁玻璃。

【22:45】一批防暴警在亞皆老街向塘尾道附近後退，但有大批市民一直逼向防暴警，警方其後舉黑旗及施放多枚催淚煙驅散該批市民。防暴警退向富榮花園，仍有一批市民追向後退的警員，一路指罵。

【22:32】消防員撲熄彌敦道登打士街交界火種。

【22:29】有消防員帶同消防喉進入港鐵旺角站。

【22:23】警方在亞皆老街深圳街交界舉黑旗，警告會施放催淚煙。

彌敦道登打士街交界有人縱火。

【22:14】彌敦道山東街交界有人在路上縱火，數名消防員到場救火，其間現場傳出一聲爆炸聲，幸無人受傷，火勢其後已大致熄滅。

【22:12】港鐵表示，因應太子站附近有人群聚集，以及旺角站設施遭破壞，旺角站及太子站暫時關閉，荃灣線及觀塘線來回方向列車不停旺角站及太子站，直至另行通知。乘客如需轉乘荃灣線或觀塘線，要在油麻地站轉車。

【22:10】一批防暴警由西洋菜南街退向彌敦道，陸續登上警車，附近有百計圍觀的市民不斷指罵警員。

雅蘭中心外亦有示威者縱火。

【22:06】西洋菜南街示威者在路障縱火。

【21:58】一批示威者在西洋菜南街銀行中心外築路障，又高叫「水炮車、水炮車」。

【21:50】大隊速龍及防暴警在西洋菜南街快速推進，停在示威者縱火處。警方向亞皆老街推進期間，示威者突然開路讓車駛過，拖延警察推進速度。

【21:47】西洋菜南街和亞皆老街交界有示威者以滅火筒自行滅火，但未能完全撲熄火勢。

【21:40】有示威者在西洋菜南街和亞皆老街交界縱火，焚燒雜物及垃圾桶。

【21:35】有警員向旺角道天橋開槍。

【21:31】大批防暴警暫時停在聯合廣場外佈防。另一批防暴警及速龍小隊在西洋菜南街推進。

有男途人帶同女童晚飯後路過始創中心附近，兩人均掩鼻前行，男子稱聞到催淚煙味道。

【21:25】旺角警署談判專家勸喻示威者盡快離開，表明防暴警會在彌敦道推進。

【21:23】旺角警署警員施放催淚煙。大隊防暴警在路上推進，開始清場。

【21:15】記者現場觀察，旺角警署的警員最少開了15槍，包括橡膠子彈。當時有人把在路邊拆下的鐵欄擺放在警署閘外做路障，警員多次口頭警告要求面前示威者散開，但開槍時前方只有穿街坊裝市民。

【21:06】示威者舉傘緩緩後退。

【21:02】警員向示威者開槍發射胡椒彈，示威者後退。

【21:00】有示威者在太子站出口旁，擲磚及以鐵枝破壞旺角警署側面的玻璃。

【20:56】旺角警署再舉橙旗警告示威者立即離開，否則可能開槍。

【20:48】現場一度傳出巨響，其後有傳媒拍攝到地上遺下一枚布袋彈。

【20:44】警方表示，有示威者在旺角警署外聚集，旺角警署報案室服務暫停，警方呼籲在場示威者立即離開，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電999。

【20:38】談判專家在旺角警署勸喻示威者盡快離開。

【20:35】有示威者破壞路口的交通燈。

【20:30】消息稱，現時在旺角警署對出彌敦道及太子道西已有逾2000人集結。

【20:22】示威者把太子站C1出入口的拉閘撬開，有人撬毁站內的指示牌，站外示威者指站內難以逃走，叫闖入者盡快離開。

【20:10】港鐵站數名職員在拉閘後方企圖勸止示威者的撬閘行動。

【20:07】有示威者企圖撬開太子站的拉閘。

【19:57】旺角警署廣播，指有人向警署擲磚及危險物品，要求在場聚集的人立即離開。

【19:47】警方舉橙旗，指有示威者向警署擲樽，要求示威者立即離開。

【19:42】警方舉起黑旗，警告會施放催淚煙。舉傘的示威者再度後退。

【19:40】警方再舉起橙旗。

【19:39】太子道西一批位置較接近警署的示威者舉起傘，一起說「一二一二」，然後緩緩後退。

【19:37】警方在警署陽台舉起藍旗警告示威者。

【19:28】站在流動高台上的警員不斷被激光筆照射，一度舉長槍指向示威者。有示威者向警署擲雞蛋，警署內警員舉起橙旗，警告「速離，否則開槍」。

【19:00】市民再佔據太子道西部分行車線，彌敦道往旺角方向亦被堵塞。

【18:55】在西洋菜南街聚集的市民愈來愈多，已佔據了車路。

【18:35】有救護員進入警署內。

【18:20】一批防暴警一度從太子站附近的旺角警署出來，驅趕太子站B出口聚集的市民，有目擊者指出，防暴警保護一名頭破血流的白衣男子進入警署。防暴警在市民散去後返回警署水馬內佈防，並舉藍旗警告示威者，一名持長槍的防暴警站在水馬內的高台上，示威者情緒激動指罵警員。數百名市民聚集在彌敦道及太子道西交界路口，與警署相隔一段距離。

【17:50】太子港鐵站出入口開始拉閘。

【17:40】大批市民逗留在太子站B出口外，繼續喊口號。

太子站內的消防員收隊離去，表示是警鐘誤鳴。

【17:25】太子站內市民多數已散去，一隊消防員進入站內，檢查站內消防系統。一名女子一度跪在站內拒絕離去，表示「我要見主管」。

【17:18】太子港鐵站廣播，表示車站已經關閉，呼籲市民離開。有小部分市民停留在控制室附近繼續高呼口號。

港鐵網站公布，因應太子站內有人群聚集，為確保乘客及員工的安全，太子站會暫時關閉，荃灣線及觀塘線列車將不停太子站。乘客如需轉乘荃灣線/觀塘線，需要在旺角/油麻地站轉車。

【17:13】站內聚集的市民表示太子站即將關閘，呼籲大家散去，並高呼「7點半，遮打見」。站內店舖均已關閉。

【16:40】太子站內聚集的市民已達數百人，多人坐在地上，不斷高叫口號。客服中心等地點均未見有港鐵職員，有乘客表示在月台也見不到有職員。

65歲的陳婆婆1時許到太子站靜坐聲援，她哭訴警方暴力不斷升級，「自己的仔女就千方百計保護，點解要打別人的兒女」，她認為港鐵應該交出太子站閉路電視片段，「對大家都公平」。陳婆婆中午看到電視直播後便到場聲援，打算坐到人潮散去時才離開。

在金融機構任職資訊科技的李先生稱，第一次參與這類型的聲援集會，他認為港鐵有必要公開8．31當晚太子站的閉路電視片段，「最緊要公開公平公正」。

就讀中五的羅同學批評，警方十分暴力，「濫權好犀利」，她並無參與罷課，下課後才到太子站靜坐抗議，「見有人絕食同跪，點解自己唔出嚟呢？」羅同學要求港鐵保留及公開8•31當晚太子站的閉路電視片段，「得CCTV證據可證明警察有冇拉錯人，有冇人死」。

【14:07】港鐵回覆本報查詢，內容與立法會議員張超雄在facebook所引述的港鐵回應相若，稱當有特別事情發生時，涉事閉路電視片段會保留三年，以作日後翻查之用，因此8．31太子站事件的相關片段將會保留3年。

今早在太子站大堂跪求港鐵公開閉路電視片段的3名年輕人，其後被在場市民勸他們先離開，之後由大人接力。現場陸續有市民加入靜坐聲援。

下午近2時，有約100名市民在站長室外靜坐，要求港鐵交出8．31當晚的閉路電視片段。

【12:45】工黨立法會議員張超雄在facebook帖文指出，港鐵表示「已將8月31日太子站內有關的閉路電視片段保留。」

港鐵回覆張超雄的查詢稱，就使用閉路電視錄影片段及處理有關資料，港鐵有嚴謹的程序和指引，「如公司認為有需要就個別個案覆查閉路電視片段，規定只有獲授權的人員方可查看閉路電視的影像。一般而言，港鐵公司會於28日後銷毀錄影了的片段。如果有事情發生，片段日後或有需要使用，例如可能配合有關調查，這類情況錄影片段就會保留。我們已將8月31日太子站內有關的閉路電視片段保留。」

【11:50】反修訂《逃犯條例》風波未息，警方於上月31日晚在港鐵太子站闖入車廂執法時揮警棍亂毆人，有網上傳聞港鐵將於今日（6日）晚上7時半刪除相關閉路電視紀錄，一名身穿黑衣的少女今早6時許到太子站，於站長室門外下跪，並表示下跪至今晚7時半，要求港鐵公開8．31當日的閉路電視片段。

有為數30名街坊到場聲援，於站外獻花，並在少女身旁擺放標語牌。至早上10時45分，另一名戴上口罩的大專生陳同學加入下跪，她哭訴警方公然說謊否認無差別打人的事實，港鐵及警方又一直拒絕公開閉路電視片段，迫使市民下跪哀求公開片段還原真相。立法會議員張超雄其後到場了解。

一名姓黃港鐵車站經理上前了解，稱無法交出相關片段，及後返回控制室，稱與上司商討。

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