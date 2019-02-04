【逃犯條例】市民跪求公開8．31太子站CCTV　港鐵：會保留該片段3年 (14:07)

今早在太子站大堂跪求港鐵公開閉路電視片段的3名年輕人，其後被在場市民勸他們先離開，之後由大人接力。現場陸續有市民加入靜坐聲援。

下午近2時，有約100名市民在站長室外靜坐，要求港鐵交出8.31當晚的閉路電視片段。

【12:45】工黨立法會議員張超雄在facebook帖文指出，港鐵表示「已將8月31日太子站內有關的閉路電視片段保留。」

港鐵回覆張超雄的查詢稱，就使用閉路電視錄影片段及處理有關資料，港鐵有嚴謹的程序和指引，「如公司認為有需要就個別個案覆查閉路電視片段，規定只有獲授權的人員方可查看閉路電視的影像。一般而言，港鐵公司會於28日後銷毀錄影了的片段。如果有事情發生，片段日後或有需要使用，例如可能配合有關調查，這類情況錄影片段就會保留。我們已將8月31日太子站內有關的閉路電視片段保留。」

【11:50】反修訂《逃犯條例》風波未息，警方於上月31日晚在港鐵太子站闖入車廂執法時揮警棍亂毆人，有網上傳聞港鐵將於今日（6日）晚上7時半刪除相關閉路電視紀錄，一名身穿黑衣的少女今早6時許到太子站，於站長室門外下跪，並表示下跪至今晚7時半，要求港鐵公開831當日的閉路電視片段。

有為數30名街坊到場聲援，於站外獻花，並在少女身旁擺放標語牌。至早上10時45分，另一名戴上口罩的大專生陳同學加入下跪，她哭訴警方公然說謊否認無差別打人的事實，港鐵及警方又一直拒絕公開閉路電視片段，迫使市民下跪哀求公開片段還原真相。立法會議員張超雄其後到場了解。

一名姓黃港鐵車站經理上前了解，稱無法交出相關片段，及後返回控制室，稱與上司商討。

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