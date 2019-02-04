【逃犯條例】市民聚集太子站促公開8．31CCTV　旺角警署舉藍旗 (19:00)

【19:00】市民再佔據太子道西部分行車線，彌敦道往旺角方向亦被堵塞。
【18:55】在西洋菜南街聚集的市民愈來愈多，已佔據了車路。
【18:35】有救護員進入警署內。
【18:20】一批防暴警一度從太子站附近的旺角警署出來，驅趕太子站B出口聚集的市民，有目擊者指出，防暴警保護一名頭破血流的白衣男子進入警署。防暴警在市民散去後返回警署水馬內佈防，並舉藍旗警告示威者，一名持長槍的防暴警站在水馬內的高台上，示威者情緒激動指罵警員。數百名市民聚集在彌敦道及太子道西交界路口，與警署相隔一段距離。
【17:50】太子港鐵站出入口開始拉閘。
【17:40】大批市民逗留在太子站B出口外，繼續喊口號。
太子站內的消防員收隊離去，表示是警鐘誤鳴。
【17:25】太子站內市民多數已散去，一隊消防員進入站內，檢查站內消防系統。一名女子一度跪在站內拒絕離去，表示「我要見主管」。
【17:18】太子港鐵站廣播，表示車站已經關閉，呼籲市民離開。有小部分市民停留在控制室附近繼續高呼口號。
港鐵網站公布，因應太子站內有人群聚集，為確保乘客及員工的安全，太子站會暫時關閉，荃灣線及觀塘線列車將不停太子站。乘客如需轉乘荃灣線/觀塘線，需要在旺角/油麻地站轉車。
【17:13】站內聚集的市民表示太子站即將關閘，呼籲大家散去，並高呼「7點半，遮打見」。站內店舖均已關閉。
【16:40】太子站內聚集的市民已達數百人，多人坐在地上，不斷高叫口號。客服中心等地點均未見有港鐵職員，有乘客表示在月台也見不到有職員。
65歲的陳婆婆1時許到太子站靜坐聲援，她哭訴警方暴力不斷升級，「自己的仔女就千方百計保護，點解要打別人的兒女」，她認為港鐵應該交出太子站閉路電視片段，「對大家都公平」。陳婆婆中午看到電視直播後便到場聲援，打算坐到人潮散去時才離開。
在金融機構任職資訊科技的李先生稱，第一次參與這類型的聲援集會，他認為港鐵有必要公開8．31當晚太子站的閉路電視片段，「最緊要公開公平公正」。
就讀中五的羅同學批評，警方十分暴力，「濫權好犀利」，她並無參與罷課，下課後才到太子站靜坐抗議，「見有人絕食同跪，點解自己唔出嚟呢？」羅同學要求港鐵保留及公開8•31當晚太子站的閉路電視片段，「得CCTV證據可證明警察有冇拉錯人，有冇人死」。
【14:07】港鐵回覆本報查詢，內容與立法會議員張超雄在facebook所引述的港鐵回應相若，稱當有特別事情發生時，涉事閉路電視片段會保留三年，以作日後翻查之用，因此8．31太子站事件的相關片段將會保留3年。
今早在太子站大堂跪求港鐵公開閉路電視片段的3名年輕人，其後被在場市民勸他們先離開，之後由大人接力。現場陸續有市民加入靜坐聲援。
下午近2時，有約100名市民在站長室外靜坐，要求港鐵交出8．31當晚的閉路電視片段。
【12:45】工黨立法會議員張超雄在facebook帖文指出，港鐵表示「已將8月31日太子站內有關的閉路電視片段保留。」
港鐵回覆張超雄的查詢稱，就使用閉路電視錄影片段及處理有關資料，港鐵有嚴謹的程序和指引，「如公司認為有需要就個別個案覆查閉路電視片段，規定只有獲授權的人員方可查看閉路電視的影像。一般而言，港鐵公司會於28日後銷毀錄影了的片段。如果有事情發生，片段日後或有需要使用，例如可能配合有關調查，這類情況錄影片段就會保留。我們已將8月31日太子站內有關的閉路電視片段保留。」
【11:50】反修訂《逃犯條例》風波未息，警方於上月31日晚在港鐵太子站闖入車廂執法時揮警棍亂毆人，有網上傳聞港鐵將於今日（6日）晚上7時半刪除相關閉路電視紀錄，一名身穿黑衣的少女今早6時許到太子站，於站長室門外下跪，並表示下跪至今晚7時半，要求港鐵公開8．31當日的閉路電視片段。
有為數30名街坊到場聲援，於站外獻花，並在少女身旁擺放標語牌。至早上10時45分，另一名戴上口罩的大專生陳同學加入下跪，她哭訴警方公然說謊否認無差別打人的事實，港鐵及警方又一直拒絕公開閉路電視片段，迫使市民下跪哀求公開片段還原真相。立法會議員張超雄其後到場了解。
一名姓黃港鐵車站經理上前了解，稱無法交出相關片段，及後返回控制室，稱與上司商討。
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