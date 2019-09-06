【逃犯條例】港九各校續現人鏈　銅鑼灣聖保祿校友倒立諷「黑白顛倒」 (09:00)

在余黎青萍的母校瑪利諾修院學校，多名舊生今早（6日）7時在校門外組成人鏈，希望政府回應民間五大訴求，以及新委任加入監警會的校友余黎青萍能明辨是非。

學生倒立諷刺世界「黑白顛倒」

喇沙書院學生及舊生亦在早上7時在校門外沿喇沙利道延伸組成人鏈，希望政府回應民間五大訴求，以及向校友、現任警務處長盧偉聰表達不滿。

港島區多所中學外有人鏈行動，位於銅鑼灣的聖保祿學校外今早亦有學生及校友組成人鏈，有校友更倒立表達訴求，諷刺現時世界「黑白顛倒」。

嘉諾撒書院今早有學生及校友在校園附近手拖手組成人鏈，表達對反修例的訴求，超過100人參加，學校派出老師維持秩序。有參加者舉起「五大訴求，缺一不可」的標語，又歌唱《Do you hear the people sing》，參加學生在預備鐘聲響起後返回校園。

西環聖類斯中學亦有校友響應行動，數百舊生及學生今早7時15分從學校側門起步，手牽手組成人鏈經正門伸延至第三街及皇后大道西交界，其間高叫口號及唱校歌。

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