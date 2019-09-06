【逃犯條例】警坑口站外驅散聚集者　警員退回旺角警署 (00:15)

旺角警署的警員大多已返回警署，警署外仍有數十名市民聚集。

【9月6日00:10】警方緩緩退出安寧花園路口，但大批居民一直逼向警方及持續指罵，警員亦指摘居民是「假街坊」，當中有不少示威者。居民與警方對峙，高呼「收隊」，一名年老屋苑保安員上前要求警方離開。防暴警慢慢退回港鐵站方向，安寧花園居民拍手歡呼。

【9月5日23:58】安寧花園居民與警員爭執，要求警方離開。

【23:55】安寧花園一批居民不滿大批警方停留在屋苑外，要求警方解釋發生何事，但警方只表示「不要阻住警察做嘢」。

【23:50】坑口站部分警員在車站外街道截查市民，並追趕懷疑曾在港鐵站外聚集的人。

【23:45】坑口站警員走出港鐵站驅趕，聚集的市民四散。

【23:42】坑口站警方再舉藍旗警告聚集的市民。

【23:28】坑口站外兩名身穿校服的中四男生表示，他們本身亦是將軍澳街坊，稱晚上8時許有警察「無端端」在坑口站出現，之後街坊陸續到場。兩人指出，市民大叫口號時，有警員高聲指罵市民叫他們「大聲啲、企出嚟」等，認為警員行為不專業、無禮貌且不尊重人，男生又批評在場警員「得個企字」，「明顯呃OT」。其後兩名男生身旁再有數名穿校服的同校學生現身。

【23:15】警方在旺角警署再派出談判專家透過廣播勸喻聚集的人離開。

【23:07】王宗堯在太子站旁批評政府不斷用「語言偽術」，表面上妥協，實際上繼續不斷打壓市民。

【23:04】坑口站警員走到站口舉藍旗，要求示威者立即離開。

【23:00】藝人王宗堯現身接近旺角警署的港鐵太子站出口旁，與其他市民一同在化寶桶內燒冥鏹。

聚集在坑口站的市民不斷挑釁警員，又大聲叫「催淚彈、催淚彈」。

【22:55】坑口站的警員舉起藍旗，警告市民正參與非法集結，要求立即散去，否則會使用適當武力，並指摘用激光照射警員的示威者襲警。

【22:47】警方在旺角警署外舉藍旗，警告市民正參與非法集結。

【22:32】一批防暴警察走到坑口站B出口外敲擊手上長盾，有警員揮動警棍高聲喝罵在場市民，亦有警員一度以胡椒噴霧指嚇市民，之後退回坑口站內。A出口落閘近半小時後，有港鐵職員在閘上綁上告示着人「使用B出口出入」。原聚集在A出口的市民轉到B出口外，高叫「光復香港時代革命」、指罵警察是「黑社會」、「殺人犯」等口號。

【22:20】小量市民尾隨離開坑口站的警員，一直指罵及用激光筆照射，離開的警員停下佈防線，與市民對峙。

【22:17】數十名原本駐守在港鐵坑口站的警員離開港鐵站。

【22:11】港鐵坑口站A1及A2出口落閘，在場市民大叫「落閘放狗」並拍打鐵閘。站內仍有數十名防暴警察，有警員一度以強光電筒隔着玻璃照射站外市民，亦有市民從站外反以強光照向站內。

【21:55】旺角警署連續多日被大批市民包圍抗議，今晚（5日）約8時開始，再有市民包圍警署指罵警員，並以激光筆照射警署。警方晚上9時半過後一度舉起橙旗，警告市民立即離開，否則會使用橡膠子彈或布袋彈驅散。至晚上9時55分，警方談判專家透過廣播勸喻聚集市民。

另外，一批防暴警察晚上在港鐵坑口站駐守，逾百名市民得知後聚集到坑口站外，合唱嘲諷警察的歌曲，並高叫「光復香港時代革命」、「沒有暴動只有暴政」等口號，要求警方收隊。

警方下午在記者會被問及，會否多個港鐵站遭破壞而派員駐守，警察公共關係科總警司謝振中回應稱，正常警察編制下已有警員在港鐵站巡邏，毋須額外派員駐守港鐵站。

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