【逃犯條例】嶺大學生促凍結何君堯校董職務　鄭國漢：校方無此權力 (22:40)

不少學生今午身穿黑衣到場。集會後，學生手持「沒有暴徒、只有暴政」等標語，以及高叫「踢走何妖、守護嶺南」、「五大訴求、缺一不可」等口號於校內遊行。學生抵達黃氏行政大樓外，校方派員接信，學生不滿，要求鄭國漢現身，並進入行政大樓。協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬曾到場會見學生，表示鄭國漢正在開會，會回校見學生。

鄭國漢最終回校與學生對話，學生希望可罷免校董何君堯。鄭國漢稱，學校校董由政府任命，校董會不能罷免校董。他說，校方已就事件去信教育局，要求調查，之後已收到局方回覆稱，事件已交到執法部門。有學生要求校方先凍結何君堯的職務，鄭國漢稱，校方沒有權力凍結其職務。

鄭國漢與學生對話逾一小時，其間學生讀出請願信部分內容，要求校方譴責何君堯、凍結何君堯職務及譴責警方濫暴等。鄭國漢最後稱，會在下周一（9日）電郵回應，以及18日舉行與學生對話的論壇。學生亦稱會改以電郵方式遞交請願信。

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