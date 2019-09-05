影評人皮亞涉摸女途人私處　非禮罪表證成立 (21:45)

控罪指出，報稱作家的被告林震宇（46歲），於去年6月14日在尖沙嘴金巴利道永利大廈地下非禮女子X。

事主X在屏風下供稱，當日身穿連身裙，下午6時半在尖沙嘴用膳後，途經上址借用附近商場洗手間後沿通道離開。被告從她右方急步走過，她隨即感到大腿前內側近私處位置被觸碰，立刻伸手捉住被告。被告回頭望時被認出樣貌，事主即叫非禮，途人聞聲捉住被告 。

事主取出手機拍攝，被告嘗試遮擋鏡頭並叫「我根本無辜」，又在警方未到達前逃去，事主當日沒有到警署錄口供，翌日報警。辯方質疑現場警員以投訴及滋擾處理，是由於事主不確定被非禮，事主不同意。

另一男途人供稱，他當日坐於慢駛車輛的後座，與事主及被告相隔5米並目睹事發經過。男途人聞事主大叫，見到被告與事主「好貼」，從事主右方走過並伸手入裙觸摸事主臀部，整條裙揚起，「裙高過內褲，成條內褲飛晒出黎」，他遂叫司機停車，下車並報警。

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