民建聯倡重推租者置其屋　稱逾七成受訪公屋戶願購現單位 (20:30)

民建聯於7月中、下旬進行電話問卷調查，訪問了519名18歲以上的公屋住戶，76.3%受訪者稱，若房委會重推出售公屋計劃，會購買現住單位，主要希望有安定的居所。就出售公屋單位的定價，有三成受訪者認為應比綠置居單位更便宜。

立法會議員柯創盛認為，調查顯示公屋居民希望購買自住單位，建議政府研究在其他屋邨重推「租置計劃」，若重推租置計劃就應考慮暫停綠置居，避免資源重疊。柯創盛認為，並非綠置居失敗，只是綠置居現時單位少、面積細，「不是居民杯茶」。他說，曾有認識的長者搬到綠置居單位後，不熟識生活環境，而搬新單位亦要面臨「上屋搬下屋」以及日常出行等問題。

柯創盛建議，重推租置單位可跟隨當年定價方法，但應在轉售條件「加辣」，或限制只能在綠表市場轉售，以避免炒賣。租置計劃過去面對混合業權帶來的管理問題，柯創盛稱，現時私樓亦有租客及業主居於同一屋苑，認為房委會可以多點承擔，劃分好公共地方的管理權責，以作改善。

房屋署長應耀康於今年7月公開例會上曾表示，現時本港共有39個租置屋邨，涉及約18萬個單位，當中約4萬個單位至今仍未賣出，佔整體約四分之一，資助房屋小組委員會討論租置計劃時，談到一些「新穎的方案」，房委會將細心思考有關意見，希望找出可行方案，加快出售租置單位。

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