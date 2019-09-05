【逃犯條例】恒大新生入學禮致辭　學生會長：同學因愛港抗爭至今 (19:16)

反修訂《逃犯條例》風波下，恒生大學今日（5日）舉行新生入學禮，學生曾大叫「光復香港 時代革命」及「五大訴求 缺一不可」等口號，及唱出《Do You Hear the People Sing》。
校長何順文以英文致辭，他提到新生會面對新校園及新挑戰等，鼓勵學生要開明（Open-minded），欣賞不同看法，探索生命目標、培養批評思考等等。
學生會會長李翔鵠致辭時提到，單純的憤怒不足以令如此多年輕人冒住受傷、被捕等風險出來抗爭，令他們堅持至今是基於對香港的愛。李翔鵠稱，恒大學生絕非不關心社會，據學生會所知，恒大共11名學生被捕。他認為，不少恒大學生是勇敢，與不少港人一樣，為自由及公義等參與今次抗爭運動。
何順文於入學禮後稱，尊重師生言論自由。對於有學生被捕，何順文表示校方知道情况，一直與學生會有緊密聯繫，亦為有需要學生提供心理輔導等各種支援。
另外，學生會不滿校園發展及管理處未有與學生溝通下，今日擅自發出電郵，稱會保留清除部分校內文宣的權利。入學禮結束後，學生會及部分學生到校園發展及管理處要求交代，後獲處方承諾，暫不會清除校內文宣及會與學生會溝通等。
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