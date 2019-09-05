葵涌警署休班警被斬　警：從逃跑者衣裝等相信與「最近事情」有關 (18:54)

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，事主加入警隊21年，背及雙手有多處刀傷，仍留醫深切治療部，他本身無欠債或其他問題，工作表現長時間獲高度評價。警方調查其背景後，基本上排除他因私人原因受襲，認為「最有可能、睇落」是他下班時被隨機（randomly）襲擊，警方從「逃跑人士的衣裝等等」相信事件與近期事件有關，但強調這只屬懷疑。他又稱，最近連串「恐嚇」、警員資料被放上網及有人受傷的情況，都令警方有憂慮。

有記者表明要向謝振中查詢，既然施襲者身分及目的仍在調查中，為何他從部分有關會襲擊警員的網上言論，就推展到警員被斬是與反修例風波有關。謝振中拒絕自行回應，稱「我係個主持呀呢度，邊一個同事熟邊條題目同埋負責，我會交返畀適當同事作答」，指示李桂華回應。其後有多名記者相繼追問，警方是否單從涉案者蒙面和身上衣著，就認為事件與反修例風波有關。

李桂華回應稱，警方會從事主背景、施襲者「側寫（profile）似邊類人」等調查，強調不單因施襲者衣著、而是「有好多情報」顯示案件「相當有可能」與最近修例風波的連串暴力事件有關，警方以此為調查方向。

謝振中其後回應其他與休班警被斬案無關的提問時，再突然稱要回應較早時指明希望他回答的記者，重申「邊個問題邊個答呢，我諗由返我呢度去做一個分派，因為我諗我係最清楚究竟台上邊一個同事對嗰個題目係最熟悉」。他之後才開始回應記者其他提問。

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