【逃犯條例】何君堯點名6校罷課促教育局訂處罰指引　香港兆基創意書院譴責斥抺黑 (20:00)

由開學日起，教育局與全港學校保持緊密聯絡，所有學校均維持正常的課堂教學，部分學校有為部分學生提供特別安排及輔導。對於個別曾經出現問題或投訴的學校，教育局正與相關辦學團體及學校管理層跟進，如情況屬實，會指示及支援有關學校作出改善或糾正。

教育局呼籲社會各界，不要影響學校的正常運作，讓學生可以在一個安全、平和及有秩序的環境下專心學習。

【19:45】同樣被何君堯點名指有明顯罷課迹象的東華三院辛亥年總理中學回應表示，該校自9月2日開學以來，一切開學安排及課堂事宜均按教育局指引及原有規劃順利進行，學校運作如常。校內只有小部分得到家長同意下不參加學校活動的同學，校方亦為他們作適切的安排及跟進輔導。

【18:21】反對《逃犯條例》修訂風波蔓延校園，近日有中學生發起罷課，立法會議員何君堯上周發起反罷課行動，成立「民間監察罷課關注組」。何君堯今日（5日）召開記者會，稱巡視了101間中學，點名批評6間學校有明顯罷課迹象，要求教育局向罷課學生制定處罰指引。其中一間被點名的香港兆基創意書院，回覆本報查詢時強烈譴責何君堯在不理解該校運作的情況下，於記者會抹黑學校。

香港兆基創意書院發聲明提到，何君堯上周曾去信該校，要求校長交代是否支持同學罷課；並指出連日來皆有同一群不知名的人在學校附近徘徊，查問學校上課情況，又假裝購買門票。書院批評關注組嚴重干擾學校正常運作，更威脅學校教師及學生人身安全，促請何君堯立即停止有關無理行為，令社會政治爭論止於校園外。

何君堯在記者會稱，本周開學時派員監察101間中學有否參加罷課，發現9間學校有參與罷課跡象，其中6間特別明顯，特徵包括有學生穿黑衣、戴黑口罩、在校叫喊反修例口號等；他形容學生表現異常，情況嚴重。他表示會把收集到的相片及錄像撰寫觀察報告，要求教育局長楊潤雄跟進有關學校是否有人罷課，並要求教育局就罷課學生制定處罰指引。

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