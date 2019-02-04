【逃犯條例．831】太子站乘客下跪仍遭警噴椒　謝振中：只針對施襲者用武 (18:10)

記者會主持一度試圖阻止記者以手機播放片段，但記者仍成功播片，指出片中除顯示身穿白衣的港鐵乘客跪求警員勿再打他們外，片中亦沒見到有人襲擊警察，與警方早前稱警員因受襲才動武的說法有別。

謝振中回應時，先說記者不應只聚焦於「被斷章取義」的幾秒片段，稱當晚警方是為處理港鐵站內的暴力事件而到場執法，「很多普通乘客都成功離開車站，沒被警員搜查」。他又說，當晚有示威者在列車上以雨傘及長棍襲擊警察，警員「只是針對施襲者」施放胡椒噴霧及使用警棍。至於乘客已下跪求警察勿再打他卻仍被噴胡椒噴霧，謝振中稱，雖然可能有人並無襲擊警員，但他們正身處與警察衝突的人群中，強調當時警員只針對使用暴力的「特定示威者」用武。

另外，警方近期常批評有人「戴口罩、匿名」對警方作出無根據的指控，要求這些提出指控的人向警方提供資料作調查。有記者質疑，警方否認外間指控的所謂澄清，同樣只是「口講」而無提出證據；又指出不少市民因警員無展示編號或委任證而難以投訴，問警方會否「以身作則」，執勤時展示警員編號及不遮蔽樣貌。警察公共關係科高級警司江永祥回應稱，有人作匿名及無根據的指控，與警員執勤時是否展示編號無關。

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