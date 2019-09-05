【逃犯條例】15歲男判入兒童院家屬提覆核　官准即日釋放待提堂 (20:40)

就司法覆核申請許可，周官表示現時所得資料有限，亦欠缺少年庭聆訊的完整對話謄本，未有足夠資料掌握男生當時被捕情況。現時僅知道男生穿黑衣、戴口罩，但沒有進一步資料顯示他是路過或參與示威，尚有可合理爭辯之處，故批出司法覆核的許可申請。

周官基於男生的人身自由，有接受學校教育的權利；男生過往有良好品格，校長亦寫信作證；以及警方今日中午來信不反對釋放男生等因素，臨時頒令即時釋放男生至9月27日再聆訊，男生可在家中生活，其間須遵守宵禁令、不得參與非法活動。

男生的胞姊於庭外表示，多謝港人關心事件，對弟弟可以回家感到欣慰，案件進入司法程序，不方便多作回應。

【17:25】15歲中學男生於8月29日晚上出席深水埗放映會後被捕，上周六（8月31日）與另兩名中學生遭警方申請保護令而被帶上少年庭，被裁判官判入兒童院暫住，以待索取社署報告，案件9月27日再訊。該名男生的家人早前入稟高院申請人身保護令及司法覆核。法官今日（5日）沒有批出人身保護令狀，但批准司法覆核的許可申請，另頒臨時命令即日起釋放男生，直至案件9月27日提堂為止，其間不得參與非法活動；法官另要求男生須每晚10時至早上6時遵守宵禁令。

警方上周六為3名被捕中學生向法庭申請保護令，是兩個多月反修例衝突中的首次。15歲男生的家人日前向高院提出覆核及申請人身保護令，要求立即釋放男生。

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