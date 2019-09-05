《環時》記者機場遇襲案　測量師控兩罪准保釋守宵禁令 (17:03)

控罪指出，報稱為測量師的黃逸豪於今年8月13至14日期間，在香港國際機場一號客運大樓G位通道，與其他不知名人士非法囚禁付國豪，以及參與非法集結。據了解，被告黃逸豪當日曾用雙手壓低付國豪的膊頭和背脊，阻止他離開。當時黃逸豪戴上口罩，但口罩有一半被扯低，因而被認出容貌。

控方不反對被告保釋，但要求遵守由凌晨12時至翌日6時的宵禁令。辯方律師指出，被告任職於九龍灣的測量公司，大多於晚上9時下班，回到青衣的寓所需要較長時間。惟裁判官要求延長宵禁令，需由晚上10時開始。

主任裁判官錢禮批准將案件押後再訊，以待警方蒐集更多資料。裁判官批准被告以5000元保釋、須遵守晚上10時至翌日早上6時的宵禁令、居於報稱地址、不得離港、逢星期日晚上到警署報到、須交出所有旅遊證件，以及不得踏足香港國際機場100米範圍內。

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