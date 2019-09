【逃犯條例．多圖】港大醫學院數百學生築人鏈反修例　指政府僅回應一訴求「絕對不能接受」 (16:08)

身穿白袍、戴頭盔及「豬嘴」的港大醫科生王同學表示,作為未來的醫生,絕對不是特首早前形容在社會「無位置」(have no stake in the society)的年輕人,希望告知勇武派抗爭者,醫科生亦支持他們的行動,不會與前線「割席」。

他又表示,在過去三個月港人失去的太多,包括逾1000人被捕,或面臨被起訴暴動罪,有「手足」接連以死相諫,以及3人眼睛受傷等,形容「卡數還min pay(最低還款額)都不夠」,重申五大訴求缺一不可。他指出,港人不會滿足於此,目前需要制度上的改變,需要民主自由,會繼續與抗爭者站在同一陣線。

護理系學生鄧同學曾到前線做急救工作,他表示不少醫學院學生曾在為示威者急救時被警方阻撓,加上8.31事件中警方一度阻止消防處救護員進入太子站,又有義務救護員被要求面壁,他認為不可接受。他親眼目睹不少示威者被警棍所傷,「好多受傷都是源於警察發泄,責任都是在警察身上」。對於警方稱衝突現場有「自稱救護員」,未能確認身分,亦有「搶犯」的風險,他指出現場荷槍實彈的防暴警察眾多,反問如何搶犯,「唔通我哋全部畀佢射殺咩?愈高級的(警察)講嘢愈無稽,張開眼講大話」。

此外,國父孫中山是港大醫學院前身、香港華人西醫書院首屆畢業生,港大醫學院蒙民偉樓豎立孫中山的銅像,有學生貼上「五大訴求、缺一不可」的標語,並為銅像穿上反光衣及戴頭盔。另有學生在人鏈中傳遞一個戴着頭盔口罩、染紅紗布遮蓋右眼的鬆弛熊公仔。

逃犯條例 相關報道:

400人屯門築半公里人鏈 聲援被捕中四生

【罷課】英皇書院校友發起「接返學」表達訴求

佩洛西歡迎撤例 藍韜文籲對話

共同社:一名日本男子涉831示威被捕已保釋

余黎青萍:現時成立獨立調查委員會非常困難