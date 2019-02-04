【逃犯條例．多圖】港大醫學院數百學生築人鏈反修例　指政府僅回應一訴求「絕對不能接受」 (16:08)

身穿白袍、戴頭盔及「豬嘴」的港大醫科生王同學表示，作為未來的醫生，絕對不是特首早前形容在社會「無位置」（have no stake in the society）的年輕人，希望告知勇武派抗爭者，醫科生亦支持他們的行動，不會與前線「割席」。

他又表示，在過去三個月港人失去的太多，包括逾1000人被捕，或面臨被起訴暴動罪，有「手足」接連以死相諫，以及3人眼睛受傷等，形容「卡數還min pay（最低還款額）都不夠」，重申五大訴求缺一不可。他指出，港人不會滿足於此，目前需要制度上的改變，需要民主自由，會繼續與抗爭者站在同一陣線。

護理系學生鄧同學曾到前線做急救工作，他表示不少醫學院學生曾在為示威者急救時被警方阻撓，加上8．31事件中警方一度阻止消防處救護員進入太子站，又有義務救護員被要求面壁，他認為不可接受。他親眼目睹不少示威者被警棍所傷，「好多受傷都是源於警察發泄，責任都是在警察身上」。對於警方稱衝突現場有「自稱救護員」，未能確認身分，亦有「搶犯」的風險，他指出現場荷槍實彈的防暴警察眾多，反問如何搶犯，「唔通我哋全部畀佢射殺咩？愈高級的（警察）講嘢愈無稽，張開眼講大話」。

此外，國父孫中山是港大醫學院前身、香港華人西醫書院首屆畢業生，港大醫學院蒙民偉樓豎立孫中山的銅像，有學生貼上「五大訴求、缺一不可」的標語，並為銅像穿上反光衣及戴頭盔。另有學生在人鏈中傳遞一個戴着頭盔口罩、染紅紗布遮蓋右眼的鬆弛熊公仔。

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