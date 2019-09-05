威嚇兩男生購健身服務　4職員罪成2人判監3周 (15:30)

4名被告依次為黃展澤（21歲）、區存信（25歲）、譚嘉希（21歲）和張梓健（22歲），4人均否認控罪，案發時分別為力高工作室有限公司的健身教練和銷售人員。其中區存信和張梓健涉於本年4月干犯同類案件被關押。

辯方庭上透露，根據社會服務令報告，黃展澤的驗血結果顯示曾吸食大麻，但指出黃不是慣用毒品使用者，只是一次性吸食，報告整體正面，又表示黃合作、有悔意且孝順父親，希望法庭判處短期監禁。譚嘉希的報告則不推薦社會服務令，因為他有與使用毒品有關的刑事紀錄。辯方指出，譚現時無依賴毒品，又形容犯案是「受壞朋友影響」。

另外，報告建議區存信接受社會服務令，辯方認為3人一同犯案，服務令時數不應太高，官反指出「3個人比一個人嚴重」。辯方又表示其報告正面，過往刑事紀錄也非與本案同類。區存信為現職教練，辯方稱「睇身型相信被告是稱職的教練」。張梓健同樣被薦接受社會服務令，報告顯示他有悔意和有禮貌，辯方指出被告當時在案件的參與度較低。張梓健現轉職司機，10月會轉職巴士司機，辯方認為被告無法再犯同類案件。

裁判官考慮各報告後，判黃展澤和譚嘉希監禁3星期，區存信接受90小時服務令，三人各向事主賠償1000元。張梓健被判120小時社會服務令，另向事主賠償1.8萬元。

控方案情指出，兩名大專生於去年3月及4月分別被游說到健身中心，被告取去其身分證及提款卡後稱「撳錯掣」，請事主「攞晒啲現金出嚟」，以免公司挪去其戶口所有金錢；後隨事主到櫃員機取錢，以威嚇手段威逼事主分別購入3000元及1.8萬元的健身服務。

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