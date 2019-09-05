涉2016年立會資訊科技界選舉賄選種票　「的總」相關17人被起訴 (18:30)

莫乃光說，於2016年9月向廉署投訴，事隔兩年多之後終落案起訴涉案者，他指出任何企圖用非法手段影響選舉結果的行動都必須繩之於法，維護香港公平公正的選舉。他期望廉署執法行動能對明年立法會選舉發出清楚信息和阻嚇作用，市民不要為金錢而以身試法。

2017年廉署展開「雪豹」行動，就種票事件拘捕72人。廉署公布指出，事件涉及輸入240人的虛假專業資格及學歷資料申請IEEE會藉登記成為選民，顯示今次被起訴的人或只佔整個種票集團的冰山一角。此外，廉署的公布中提及有「身分不詳」的人串謀舞弊，顯示背後指使種票的主腦仍未能查處。莫乃光期望廉署繼續調查，能夠令幕後指使舞弊勾當的人受法律制裁。

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【15:03】廉政公署在過去3日（2日至4日），就兩宗涉嫌賄選及種票案起訴共17人，包括的士司機從業員總會（的總）5名理事會成員，指他們涉參與賄選及種票，令多人以虛假資歷登記成為資訊科技界選民，使他們在2016年立法會選舉中投票予某候選人。所有被告已獲准保釋，明日（6日）在東區裁判法院應訊。

首宗案件涉及14名被告，其中5人李為民、楊耀鴻、王宣麗、雷亞福及潘秀芳，分別為的總理事會成員或職員；另外5名被告雷偉芳、雷麗芳、雷麗梅、雷敬賢、陳琪南，為雷亞福的家屬；其餘4名被告為陳永鏗、郭家健、林澤謙及吳嘉浩，4人皆與雷敬賢相關。14人共被控12項罪名，包括一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人、一項串謀詐騙，以及10項在選舉中作出舞弊行為接受利益罪。

第二宗案件3名被告分別為的總之幹事李林昌、的總會員陳俊成，以及陳的女兒陳曉彤。他們同被控一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪。

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