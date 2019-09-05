DR美容誤殺案女醫生麥允齡上訴　爭議「嚴重疏忽」行為定義 (14:35)

上訴人麥允齡被控一項誤殺罪。控方指稱，源於她為病人施用血液製品的療程有失當，違反了作為註冊醫生的專業責任，其失職行為屬「嚴重疏忽」。

代表麥允齡的資深大律師鄧樂勤指出，控罪事實上包含4項要素，其中一項要素列明，若麥允齡的失職行為被定性為「嚴重疏忽」才可構成罪行，因此是次聆訊的法律爭議重於在什麼情況下，麥允齡的行為是「嚴重疏忽」。

上訴庭早前裁定，控方只需按客觀合理的標準作衡量，就可以將麥允齡行為定性「嚴重疏忽」。惟麥允齡一方今表示，除此之外，控方必須證明被告主觀地、有意識地察覺到死者接受療程時有明顯和嚴重的死亡風險，而原審法官亦要就此引導陪審團，才可使麥允齡入罪。

麥允齡一方續指出，若控方在審訊是無視上述關於「主觀性」的觀點，而法官又沒有就此好好引導陪審團，一旦麥允齡最後被裁定罪成，將會是不公的結果。終院法官聽罷陳辭，押後頒布裁決。

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