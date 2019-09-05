DR美容誤殺案女醫生麥允齡上訴　爭議「嚴重疏忽」行為定義 (14:35)

DR美容誤殺案中女被告麥允齡因陪審團未達成裁決，法官下令就其誤殺罪名重審，不過麥允齡一方因法律觀點向終審法院申請上訴並獲批准，案件今日（5日）開審。麥允齡一方表示，控方必須證明被告主觀地察覺到死者接受療程時有明顯和嚴重的死亡風險，才可構成「嚴重疏忽」，使身為註冊醫生的被告入罪，否則將造成不公。終院法官聽罷陳辭，押後頒布裁決。
上訴人麥允齡被控一項誤殺罪。控方指稱，源於她為病人施用血液製品的療程有失當，違反了作為註冊醫生的專業責任，其失職行為屬「嚴重疏忽」。
代表麥允齡的資深大律師鄧樂勤指出，控罪事實上包含4項要素，其中一項要素列明，若麥允齡的失職行為被定性為「嚴重疏忽」才可構成罪行，因此是次聆訊的法律爭議重於在什麼情況下，麥允齡的行為是「嚴重疏忽」。
上訴庭早前裁定，控方只需按客觀合理的標準作衡量，就可以將麥允齡行為定性「嚴重疏忽」。惟麥允齡一方今表示，除此之外，控方必須證明被告主觀地、有意識地察覺到死者接受療程時有明顯和嚴重的死亡風險，而原審法官亦要就此引導陪審團，才可使麥允齡入罪。
麥允齡一方續指出，若控方在審訊是無視上述關於「主觀性」的觀點，而法官又沒有就此好好引導陪審團，一旦麥允齡最後被裁定罪成，將會是不公的結果。終院法官聽罷陳辭，押後頒布裁決。