廚工持裸照逼12歲女童性交認4罪　官索心理報告押後判刑 (14:45)

被告蔡盛昌（28歲）被控一項刑事恐嚇、兩項與13歲以下兒童性交、一項管有兒童色情物品。事主案發時僅12歲。

辯方求情稱，被告生於內地，5歲來港定居，自小失去親母，6至7歲時遭後母虐打致左眼失明，現時仍用頭髮遮掩左眼，只有中三學歷。被告案發時有一名21歲女友，對女童好奇而犯案。

法官表示，本案涉及以裸照恐嚇，案情嚴重，事主創傷報告稱她受創及發噩夢，先為被告索取心理報告，以查看他有否戀童癖、重犯風險等，押後9月27日判刑。

案情指出，被告案發時26歲，於2017年11月在facebook認識事主，但訛稱自己15歲，其後兩人交換電話，開始在WhatsApp聊天。被告不斷與事主談及性話題，希望成為其男友，邀請她上其住所，遭事主拒絕。

不久後，被告不斷要求事主傳送私處照片，事主應要求拍攝裸照。事主一度與被告斷絕聯絡，封鎖WhatsApp及facebook，其後又解封。惟被告最終以裸照威脅事主，要求與對方性交，事主害怕照片在網上被公開，因而就範。

事主初次與被告見面，認為其容貌與facebook頭像判若兩人。被告在住所與事主兩度性交，過程中有戴安全套。事主當晚回家將事件告知母親，最終報警。

被告在12月初被捕。警方調查後發現，被告手機有一張事主私處照片，並有瀏覽兒童色情網站紀錄，而事主內褲驗出被告精液。

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