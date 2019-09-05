【逃犯條例】港府澳洲登廣告強調經濟強勁　圖安撫投資者 (14:25)

政府今日在《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）刊登全版廣告。該報目標讀者以商界為主。這則廣告開首寫道：「你們已讀到、看到和聽到很多有關香港的事件和示威活動。但你們的所見所聞或在社交媒體分享的一切，只是這複雜的社會、經濟及政治拼圖中的一塊，我們會自己解決，但可能需要一些時間。」廣告接着指出，香港政府堅守「一國兩制」原則，擁有和平示威的傳統，但拒絕使用暴力。「儘管近期出現騷亂，但支撐我們經濟與及社會的基礎及制度依然強大。我們仍然是一個安全、開放、熱情和國際化的社會，一個與國際相連、充滿活力和動力的經濟體。我們會重振旗鼓，且一向如此」。

澳洲有大量華人居住，近來悉尼和墨爾本等大城市及大學校園，都有舉行支持反修例集會，其中昆士蘭大學的集會曾發生香港留學生與內地生衝突事件。

（彭博社）

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