【逃犯條例．短片】稱「4項行動」旨在提供對話基礎　林鄭：中央理解尊重支持 (11:55)

林鄭月娥稱，早前與社會不同人士見面，聽到他們建議要對話，政府需要有行動，故昨日提出「4項行動」，強調只有一個目的，就是提供對話基礎，打破困局，為香港尋找出路，任何就該些行動的「其他揣測」是不正確，沒正面回應是否為使用緊急法鋪路。

林鄭月娥提出「4項行動」，包括正式撤回修訂《逃犯條例》草案以「完全釋除市民的疑慮」，但未有接納另外4項訴求，如成立獨立調查委員會。她另外提出新增前高官余黎青萍及資深大律師林定國兩名監警會成員、她與司局長落區與市民對話，以及邀請專家、學者等人就社會深層次矛盾「做獨立研究及檢討」。

林鄭：新增監警會成員宜中立

被問到是否就成立獨立調查委員會「落閘」，林鄭月娥重申現時已有監警會，屬獨立法定機構，政府立場由始至終是用既定獨立機制，不認同另設調查委員會。對於新增兩名的監警會成員非泛民背景，林鄭月娥表示，現時社會非常對立，委任的成員宜中立，沒有政治背景和立場更為適合。

有質疑指政府落區是「做騷」，只聽建制派的意見，林鄭月娥強調不會偏聽，提出構建對話平台後已收到不少人表示想對話。

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