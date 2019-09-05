【逃犯條例】東鐵電纜凌晨被掛上單車　致首班車延遲開出 (19:15)

今早約5時正，一輛工程車在非行車時間於東鐵線作例行維修後，回廠時，工程人員見到大學站與火炭站之間一段架空電纜上掛有一架單車，附近路軌範圍內亦有不少雜物，包括單車及圍欄。工程人員即時移走相關物件，並檢查架空電纜及路軌以確定行車安全。有關情況令東鐵線首班車今早延遲開出。港鐵重申，此等不負責任的破壞行為不但影響列車服務，更對其他乘客的安全構成極大風險，有可能引致列車故障甚至高速出軌等嚴重事故。

【05:30】將軍澳線寶琳站早上重開，列車服務正常。

【01:38】港鐵表示，就一名休班職員昨晚在寶琳站遭襲擊受傷，予以強烈譴責。該名站長晚上當值後下班，身穿便服，約凌晨零時乘港鐵抵達寶琳站，下車時先後於車廂內及月台被多人阻止離開及持續包圍，導致手及頸部受傷，需要送院治理。港鐵得悉情況後即時報警。

另外，就有人破壞寶琳站內設施，港鐵已報警處理。

【9月5日00:05】港鐵寶琳站內有人聚集，防暴警察驅散。之前一名男子被示威者指是車站站長，示威者追他至列車車廂內，先是推撞繼而打他，最後該男子跌倒月台上，警方到場護送他離開。

港鐵表示，因寶琳區有公眾活動進行，為審慎起見，將軍澳線寶琳站已經暫時關閉，列車亦不停寶琳站，改以坑口/康城為尾站，以保障乘客及員工安全，直至另行通知。

【9月4日22:49】約200至300人晚上在港鐵寶琳站聚集，要求港鐵交代8月31日晚上有警員入站搜捕示威者一事。其間有人因拍照問題被人追打並報稱受傷，送院治理。

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