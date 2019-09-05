【逃犯條例】寶琳站重開　列車服務如常 (05:30)

【05:30】將軍澳線寶琳站早上重開，列車服務正常。
【01:38】港鐵表示，就一名休班職員昨晚在寶琳站遭襲擊受傷，予以強烈譴責。該名站長晚上當值後下班，身穿便服，約凌晨零時乘港鐵抵達寶琳站，下車時先後於車廂內及月台被多人阻止離開及持續包圍，導致手及頸部受傷，需要送院治理。港鐵得悉情況後即時報警。
另外，就有人破壞寶琳站內設施，港鐵已報警處理。
【9月5日00:05】港鐵寶琳站內有人聚集，防暴警察驅散。之前一名男子被示威者指是車站站長，示威者追他至列車車廂內，先是推撞繼而打他，最後該男子跌倒月台上，警方到場護送他離開。
港鐵表示，因寶琳區有公眾活動進行，為審慎起見，將軍澳線寶琳站已經暫時關閉，列車亦不停寶琳站，改以坑口/康城為尾站，以保障乘客及員工安全，直至另行通知。
【9月4日22:49】約200至300人晚上在港鐵寶琳站聚集，要求港鐵交代8月31日晚上有警員入站搜捕示威者一事。其間有人因拍照問題被人追打並報稱受傷，送院治理。
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