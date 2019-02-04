【逃犯條例】私隱署轉介警692「起底」個案　要求網上平台移除逾千連結 (23:33)

公署又表示，曾接獲有關在外地註冊網站或即時通訊平台公開發布個人資料的投訴；亦有透過主動巡查，在相關網站及平台發現疑似「起底」個案而作出審查及跟進。公署強調，只要有關個人資料是於香港控制，無論涉及的網站或通訊平台是在外地註冊或登記人在外地，相關的「資料使用者」都受《私隱條例》規限。公署指出，若涉及外地，蒐證和執法會較本地個案複雜，所需時間一般亦較長。

私隱專員公署表示，自6月14日收到首宗有關「起底」的網絡欺凌投訴後，個案不斷增加，公署6月28日起先後去信9個涉事網上平台營運商，要求移除及停止上載不當帖文，6月30日首次收到成功移除相關帖文的通知；公署7月24日成立專責隊伍，搜尋及巡查附有不恰當帖文的連結。截至今日中午，公署曾45次去信涉事網上平台，要求移除共1058條連結，其中479條（45%）已被移除，公署會繼續檢視及要求平台移除其他連結。

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