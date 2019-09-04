粉嶺女子墮樓亡 (23:47)

【23:47】報案男子表示，傍晚有男清潔工拍門，稱外面有人企跳，着他出外幫忙。他和父親出外了解，看到一名女子危站走廊窗邊，嘗試勸喻對方。男子報案後，女子要求他叫口號以及出示反光衣，「證明自己出過去」，男子叫了「五大訴求，缺一不可」，回家取出反光衣穿上，並拿出急救包。隨後消防致電報案人，報案人走開聽電話，折返時女子已一躍而下。