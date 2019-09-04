【逃犯條例】民間記者會發言人：不落實五大訴求不收貨 (22:30)

羅先生表示，林鄭月娥如今才回應兩個月前大眾的最急切訴求「已經太遲」，「速度有如IE（瀏覽器）般慢」，他說「超過80日的反修例抗爭，港人付出的血淚及代價很大，有超過1000人被捕」，不是一句「撤回」可彌補；又稱抗爭者沒有收貨的本錢，「不是因有希望才堅持抗爭，而是堅持抗爭才有希望」。

羅先生指出，今次修例風波揭穿了隱藏在社會的問題，包括警方濫權、企業「歸邊」及白色恐怖，制度問題已非一句撤回修例可解決。他說今次結果反映勇武與和理非合作抗爭有效，加上海外壓力，如美國國會將討論通過《香港人權和民主法案》等各方努力，才帶來今次成果。

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