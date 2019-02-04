【逃犯條例．831】網傳太子站10傷者中3人「消失」　消防處：第二次點算確認7人送院 (21:45)

網上流傳8月31日衝突中，港鐵太子站共有10名傷者，而消防處當晚僅運送7名傷者至兩間醫院，3名重傷者不知所蹤，流傳有死者被送往廣華醫院殮房，又稱有屍體被抛出公海等。消防處今日（4日）回覆《明報》查詢時表示，當晚初步點算有10名傷者，其後再次點算確認7人需送院，或因傷者曾換位而重複計算，或指揮官再次確認人數時有傷者表示不需救護服務，導致兩次點算結果不同。
近日網上流傳，當晚太子站共有10名傷者，包括6人嚴重、2人普通及2人輕傷；與消防處早前表示共有7名傷者，包括3人嚴重、2人普通及2人輕傷的資料不同，網上廣傳有3名嚴重傷者不知所終，甚至已死亡。
本報昨（3日）向消防處查詢，消防處發言人今日傍晚回覆表示，事發當晚約11時30分進入港鐵太子站，當時站內情況十分混亂，傷者不單分散在月台上不同位置，其位置亦不時改變，現場救護指揮官初步點算後估計約有10名傷者，於是先向消防通訊中心報告初步評估結果，以便安排增援。
發言人指出，救護員為站內傷者初步治理、分流及集中於一個地點處理後，救護指揮官再點算並確定現場共有7名傷者需送院治理，於是將更新的傷者數目報告消防通訊中心。
初步點算傷者人數時或重複計算
發言人解釋，傷者初期曾分佈於不同位置，其位置在點算時曾經轉換，加上部分傷者的衣著相似，不排除某些傷者在初步點算時被重複計算；亦可能有傷者經初步點算後，於救護指揮官再確定人數時表示不需要救護服務，導致初步點算和最後需要處理的傷者數目不同。
完成現場的傷者處理程序後，救護指揮官與現場的警方負責人協調傷者送院安排。由於警方評估太子站附近情況並不安全，傷者不宜從該站出口離開，救護人員遂按警方的建議，用港鐵安排的特別列車護送7名傷者前往荔枝角站，再由候命救護車將傷者送院治理，其中3男1女（2嚴重、1普通及1輕傷）送往瑪嘉烈醫院，其餘2男1女（1嚴重、1普通及1輕傷）送往明愛醫院。消防處早前表示，由接報計起，共花逾2.5小時才將7名傷者送院。
醫管局發言人早前曾澄清，截至9月1日早上9時，8．31公眾集會事件中共有46名傷者送院，當中並無死亡個案。至於一度有傳有屍體被直送廣華醫院殮房，院方亦在9月2日澄清，表示經核實殮房紀錄，並無任何遺體涉及8月31日的公眾集會事件。據了解，紀錄顯示殮房內全數死者的年齡均超過80歲。
警方曾在9月1日表示，8月31日太子站內有5名被捕傷者直接送院治理，另有3人被帶返警署後送院。至9月3日，警察公共關係科總警司謝振中則稱，太子站有7名傷者送院，全屬被捕者，涉嫌非法集結。
另外，根據醫管局資料，截至今午5時，昨日各區衝突中共有3名男傷者送往廣華醫院急症室，年齡介乎21歲至42歲，其中由太子站送院的21歲男子仍留醫，情況穩定。綜合多個獨立消息來源，該男子入院後曾接受電腦掃描及X光檢查，結果顯示頭部及頸椎均沒有骨折。
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