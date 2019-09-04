【逃犯條例】民主黨斥林鄭假讓步　民陣堅持五大訴求 (20:27)

胡志偉表示，林鄭月娥的決定來得太遲、回得太少、做得太假，撤回修例旨在進一步分化群眾，希望讓部分人消氣，一旦有群眾不接受政府的「假讓步」決定，繼續遊行示威，政府就有藉口實施緊急法。

前教育署長余黎青萍及資深大律師林定國獲委任加入監警會，胡志偉指出，兩人背景親政府，是林鄭月娥的戰友，完全談不上獨立，認為特首邀請各界人士作獨立研究的做法，不能取代獨立調查委員會。

民陣稱政府對話屬公關遊戲

發起多次反修例遊行的民陣認為，林鄭月娥確實是回應了其中一個訴求，但指出若她想僅藉撤回「惡法」平息整場爛攤子，漠視群眾對五大訴求的堅持，是嚴重政治誤判。民陣稱，將繼續抗爭，直至五大訴求全面得到落實。

民陣表示，多月來警隊濫暴濫捕，民間一直要求成立獨立調查委員會，還原事件真相及追究警方責任，但林鄭月娥只是加入更多保守、親政府的人進入監警會，不面對群眾對政府的不信任，所謂的對話只是公關遊戲。

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