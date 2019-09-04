男子推倒城大民主女神像認刑毁　控方索償2.5萬元被官質疑計算基準 (19:12)

被告王錫釗（32歲）持香港身分證，現居深圳。他報稱保險經理。控罪指出，他於2019年7月23日在香港城市大學楊建文學術樓圖書館損壞屬於城大學生會、價值2.5萬元的民主女神像。

案情指出，事發當日下午6時半，城大學生稱被告撕走民主牆上海報，同學勸阻但不果，被告之後推倒雕像，雕像損壞，過程被閉路電視拍下，被告警誡下稱爭執時意外推倒雕像。學生會會長確認雕像屬學生會。

控方在庭上透露，雕像為一名藝術家5年前饋贈，學生會將重新訂製雕像，據製作人報價需耗費2.5萬元，遂要求被告賠償有關金額。辯方表示願意賠償，惟裁判官反問「即使咁嘅基礎？」他說有關金額非小數目，報價單並非由公司正式開出，提醒辯方「願唔願意以此作基礎」。案件押後至周五判刑。

辯方在庭上透露，被告現居深圳，他與家人只有人民幣在身。被告獲准以現金500元保釋，其間不得離港，明日須到警署報到，另中午前將報稱的地址提交法庭，並居於報稱地址。

城大學生會兩名幹事到庭旁聽，學生會署理會長黃希朗在庭外引述網上資料確認被告為城大舊生，黃又說已聯絡製作雕像的藝術家重新訂製。

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