【逃犯條例】余黎青萍曾任林鄭競選辦資深顧問　林定國現為消委會主席 (19:30)

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林鄭月娥參選時擔任其競選辦資深顧問的前高官余黎青萍，兩人同為回歸後一眾女高官稱呼「手袋黨」成員之一。今年6月，余黎青萍曾批評「手袋黨」之一前政務司長陳方安生提出成立獨立調查委員會的說法，認為委員會將繞過現行處理有關事宜的機構，特赦疑犯亦將違背合法拘捕和檢控的制度，形容建議極不合適，亦不尊重支持政府的「沉默大多數」，對陳太極其失望。

余黎青萍在六十年代畢業於香港大學後加入政府，是成立廉政公署的「開荒牛」之一。她曾擔任屋宇署署長、區域市政總署署長、副申訴專員等重要公職。

現為消委會主席的林定國，畢業於香港大學法律系，其後於英國諾丁漢大學取得國際法碩士學位。1992年，林定國在香港獲委任為執業大律師，2013年獲委任為資深大律師。林定國曾於2017年當選大律師公會主席。

2016年林定國出任高院暫委法官時，審理過一宗非常高調的案件，不但判上水鄉事委員會主席侯志強輸官司兼賠償，更批評侯極度專橫，用傾倒泥頭的高壓手段欺壓女村民交出農地，目無法紀，甚至抱着「你夠膽就來捉我」態度， 行為令人髮指。

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