【逃犯條例】監警會公布5人國際專家小組　主席曾任英警監察局總督察 (19:00)

監警會表示，5人專家組以Sir Denis O'Connor為首，他於2008至2012年間曾擔任女王陛下警察監察局總督察，曾歷經多場激烈大型公眾抗議活動，以及2011年英國8城市發生的騷亂事件。他曾撰寫多份關於公共秩序警務的報告，並獲國際廣泛認同。

專家組其他成員包括：新西蘭警察行為獨立調查局（IPCA）主席兼法官Colin Doherty、澳洲新南威爾斯州執法與行動委員會 （LECC）總監Hon Michael F Adams QC、英國基爾大學自然科學研究院院長兼教授Clifford Stott，以及加拿大公民監察執法協會（CACOLE）前主席Gerry McNeilly。

逃犯條例 相關報道：

太子站青年受傷送院 警：他當時清醒有對答

涉圖破壞油塘站今提堂 4青年被截查後同意警查手機

8．31被捕女子停車場遭警摸胸 目擊太子站市民被打到「嘔白泡」

社工劉家棟被控阻差辦公 控方申押後讓警方蒐證

清潔工遇催淚彈不敢走 食環署：示威影響安全時暫停潔淨服務

方仲賢：已即時向警交代失物 質疑被捕涉「私怨」