【逃犯條例】監警會公布5人國際專家小組　主席曾任英警監察局總督察 (19:00)

反修訂《逃犯條例》引發連串示威，監警會今日（4日）公布國際專家小組成員名單，專家組將提供國際經驗及意見，以助監警會審視與香港近期大型公眾活動相關的警務工作和程序。
監警會表示，5人專家組以Sir Denis O'Connor為首，他於2008至2012年間曾擔任女王陛下警察監察局總督察，曾歷經多場激烈大型公眾抗議活動，以及2011年英國8城市發生的騷亂事件。他曾撰寫多份關於公共秩序警務的報告，並獲國際廣泛認同。
專家組其他成員包括：新西蘭警察行為獨立調查局（IPCA）主席兼法官Colin Doherty、澳洲新南威爾斯州執法與行動委員會 （LECC）總監Hon Michael F Adams QC、英國基爾大學自然科學研究院院長兼教授Clifford Stott，以及加拿大公民監察執法協會（CACOLE）前主席Gerry McNeilly。
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