【逃犯條例】太子站青年受傷送院　警：他當時清醒有對答 (17:18)

反修訂《逃犯條例》風波未止，昨晚（3日）太子站現衝突，一名青年被警察制服後需要送院治理。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華今午（4日）在例行記者會上表示，該男子當時塗鴉站內設施，現場警員作出拘捕，由於該男子想逃脫，警員採用適當武力制服。
李桂華引述在場警員所見表示，該男子被捕後拒絕合作，有自稱救護員說上前幫忙，警員容許，直至該男子上救護車離開時，仍清醒及有對答。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥補充，在場約有8到10名警員將該男子拘捕，惟其後被約百人包圍；在救護車上，該男子能清楚將基本資料告知救護員，強調與坊間所說的「斷頸」不脗合。
江永祥說，警員無從查證自稱醫護及急救人員的資格，萬一救治期間，該些人令被捕者傷勢出現任何問題，「醫療責任屬誰？」，所以警員一般都會交由救護車內的救護員處理。
李桂華又表示，從該男子身上找到一批物品，包括丫叉、煙霧彈等，另該男子正被警方通緝，涉與7月1日立法會衝擊一事有關。
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