【逃犯條例】8．31被捕女子稱停車場遭警摸胸　目擊太子站有人被打「嘔白泡」 (20:15)

Jason說，過去一個月沒有缺席任何一場示威遊行，自言在示威現場「差不多企最前」，但也沒有當日在車廂般恐懼，「在現場大家一齊去、一齊退，但當日在車廂真是無路可走，只能看着警察走入來打」。當晚，Jason的兩名朋友被警方以涉嫌非法集結拘捕，其家人及女友知悉事件後擔心不已，他計劃改機票提早返回美國。

【16:50】反修訂《逃犯條例》風波未息。8月31日晚有防暴警察衝入太子站車廂追捕，有人被打至頭破血流，警方行動被外界形容是「無差別襲擊」。有當晚目擊事件的被捕者現身說法，斥責警方濫捕及使用過度武力，有人被警方打到「嘔白泡」、不省人事。有女被補者說，在葵涌警署被男警員觸碰胸部，如廁時有女警員不准她關門，哽咽道：「這些創傷不能短期平復，不是（特首林鄭月娥）說兩個字（意指撤回修例）便可平復。」

龍小姐（化名）在民主派會議召集人毛孟靜陪同下現身，她說當日在太子站月台目擊防暴警察「亂棍打人」，一名穿普通衣著的男子被警方打到「嘔白泡」，其後不省人事，10多分鐘後，消防才到場接走傷者。

她指出，當晚被警方以非法集結罪名拘捕，帶往葵涌警署，其後有男警員在停車場觸碰她的胸部；去廁所時，被兩名女警正面看着，不准關門。對於上述遭遇，她說感到很羞恥、好辛苦，會發惡夢，「為何受此對待？」

教大學生會臨時行政委員會會長梁耀霆亦是當晚目擊者。他說，防暴警察用盾牌撞擊、用警棍打市民，拖延安排救護服務；他和其他被捕者被帶到葵涌警署後，無法及時聯繫律師，他9月1日早上11時許才能致電律師。

梁耀霆指出，在警署內聽到有便衣警員說：「這兩個月來警員壓力大，見到女示威者，想和她們發生性行為，好正常」。他對上述言論感到震驚。

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