【逃犯條例】8．31被捕女子停車場遭警摸胸　目擊太子站市民被打到「嘔白泡」 (16:50)

反對《逃犯條例》修訂修例風波未息。8月31日晚有防暴警察衝入港鐵太子站車廂追捕，有人被打至頭破血流，警方行動被外界形容是「無差別襲擊」。有當晚目擊事件的被捕者現身說法，斥責警方濫捕及使用過度武力，有人被警方打到「嘔白泡」、不省人事。有女被補者說，在葵涌警署被男警員觸碰胸部，如廁時有女警員不准她關門，哽咽道：「這些創傷不能短期平復，不是（特首林鄭月娥）說兩個字（意指撤回修例）便可平復。」
龍小姐（化名）在民主派會議召集人毛孟靜陪同下現身，她說，8月31日，在太子站月台目擊防暴警察「亂棍打人」，一名穿普通衣着的男子被警方打到「嘔白泡」，其後不省人事，10多分鐘後，消防才到場接走傷者。
她又指出，當晚警方是以非法集結罪名將她拘捕，被帶往葵涌警署，其後有男警員在停車場觸碰她的胸部。另外，當她去廁所時，被兩名女警員正面看着，不准關門。對於上述遭遇，她說感到很羞恥，又會發惡夢，感到好辛苦，「為何受此對待？」
被問當時身穿什麼衣着、有否防護裝備、是否獲無條件釋放等，龍小姐說不便透露。至於將如何追究警方，她說會與律師商討，但強調不會報警，因為對警方失去信任，另促請獨立調查。
另外，教大學生會臨時行政委員會會長梁耀霆亦是當晚目擊者。他說，防暴警察用盾牌撞擊、用警棍打市民，又拖延安排救護服務。他和其他被捕者被帶到葵涌警署後，無法及時聯繫律師，而他9月1日早上11時許才能致電律師。
梁耀霆指出，在警署內聽到有便衣警員說：「這兩個月來警員壓力大，見到女示威者，想和她們發生性行為，好正常」。他對上述言論感到震驚。
外界有消息稱特首林鄭月娥將撤回修訂《逃犯條例》，兩人會否收貨？梁耀霆表示，「五大訴求，缺一不可」，表明會繼續抗爭。龍小姐亦是同一立場，「咁多個月來嘅創傷難以平復，不是講兩個字便可平復」。
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