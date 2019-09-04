【逃犯條例】涉圖破壞油塘站今提堂　4青年被截查後同意警查手機 (16:55)

警方上周六（8月31日）晚闖入港鐵太子站車廂執法，疑過分使用武力惹市民不滿，有市民歸咎港鐵，大肆破壞港鐵各站設施。4名17至22歲青年疑打算前往油塘站破壞時，在附近商場被警方截查，搜出膠水等相關裝備，被控一項串謀損壞財產罪，其中一人更涉藏有鎚子被加控管有攻擊性武器罪。案件今（4日）在觀塘裁判法院提堂，4人毋須答辯，獲准保釋至10月30日再訊。
4名被告依次為曾慶彰（18歲）、許偉飛（22歲）、麥家浩（17歲）及女被告李漪澄（19歲），他們被控一項串謀損壞財產罪。控罪指，4人涉於今年9月2日無合法辯解而一同串謀損壞港鐵油塘站的財產。
女被告李漪澄另被控一項管有攻擊性武器罪，她被指於同日在鯉魚門廣場2樓6號樓梯間管有一把鎚。
控方不反對被告保釋，申請毋須答辯，以待警方進一步調查。裁判官批准首3名被告以1000元，李漪澄以3000元現金保釋，其間不得離開香港、須遵守宵禁令，以及每周到警署報到一次，案件押後至10月30日再訊。
據了解，警方於案發清晨在油塘一帶巡查，發現4名被告形迹可疑，於是上前截查。4名被告見狀逃跑，但最終在鯉魚門廣場門口被警方制服，並搜出「豬嘴」面罩、傘、激光筆及膠水，其中女被告李漪澄更藏有一把鎚。第二被告許偉飛在警誡下稱，他們4人打算前往油塘站進行破壞。
另外，警方又在4人同意下，搜查他們的手機，發現他們曾利用社交媒體Telegram通訊，並進入了相同群組。
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