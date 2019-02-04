【逃犯條例】宣布「暫緩」後近三個月　林鄭月娥今「撤回」修例　余黎青萍林定國加入監警會 (17:58)

林鄭表示，她作為特首，有責任盡一切努力尋找社會向前行的機會，故提出以下4項行動，希望打破目前困局：

1. 正式撤回條例草案，完全釋除市民的疑慮。保安局長會在立法會復會後，按《議事規則》動議撤回條例草案。

2. 全力支持監警會的工作，除邀請海外專家，亦委任前教育署長余黎青萍及資深大律師林定國加入監警會。林鄭月娥承諾政府會認真跟進監警會日後提交的報告建議。

3. 林鄭月娥與司局長本月起會「走入社區與市民對話」，讓市民透過對話平台表達不滿。

4. 邀請社會領袖、專家和學者，就社會深層次問題進行獨立研究及檢討，向政府提出建議。

林鄭月娥在電視講話中重申，警方執法行動應按既定機制交由監警會處理，「不應該另設獨立調查委員會」。

2月提出修訂《逃犯條例》

保安局今年2月未經諮詢下提出修訂《逃犯條例》，稱要修補法律漏洞，以及處理香港青年陳同佳涉在台灣殺害懷孕女友潘曉穎並棄屍的案件，社會各界強烈反對修例。6月9日反修例遊行，主辦單位民陣稱有100萬人參與，政府當晚稱會如期於6月12日就修例進行二讀。

6‧15「暫緩」修例

大批人6月12日圍堵立法會及堵塞附近道路，令修例草案無法如期二讀，觸發警方使用催淚彈清場。林鄭月娥6月15日宣布「暫緩」修例，民間不收貨，繼續上街要求「撤回」修例，民陣稱6月16日有200萬人遊行。

「壽終正寢」論未息風波

政府各高官其後多次重申修例工作已停止，更有林鄭月娥的「壽終正寢」論。不過，反修例風波未息，民間要求政府回應五大訴求，包括正式撤回修例、撤銷檢控所有反修例被捕者、撤回6月12日「暴動」定性、設立獨立調查委員會，以及實行雙普選。

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